Песков: слова Путина о переговорах зачастую искажаются на Западе

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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
В Кремле подтвердили готовность России к переговорам с Украиной Фото:
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Слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам на основе стамбульских договоренностей, — это продолжение позиции, которая зачастую искажается на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Президент и ранее говорил о нашей готовности к переговорам. Это было подтверждением нашей хорошо известной позиции, которая зачастую искажается в заявлениях различных представителей на Западе», — отметил Песков.

Накануне в Москве прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко сошлись во мнении, что стамбульские договоренности, достигнутые еще весной 2022 года, от которых Киев отказался, как только Россия выполнила свою часть условий, могут лечь в основу нового мирного процесса между РФ и Украиной.

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Слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам на основе стамбульских договоренностей, — это продолжение позиции, которая зачастую искажается на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Президент и ранее говорил о нашей готовности к переговорам. Это было подтверждением нашей хорошо известной позиции, которая зачастую искажается в заявлениях различных представителей на Западе», — отметил Песков. Накануне в Москве прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко сошлись во мнении, что стамбульские договоренности, достигнутые еще весной 2022 года, от которых Киев отказался, как только Россия выполнила свою часть условий, могут лечь в основу нового мирного процесса между РФ и Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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