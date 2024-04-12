Песков: слова Путина о переговорах зачастую искажаются на Западе

12 апреля 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

В Кремле подтвердили готовность России к переговорам с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам на основе стамбульских договоренностей, — это продолжение позиции, которая зачастую искажается на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Президент и ранее говорил о нашей готовности к переговорам. Это было подтверждением нашей хорошо известной позиции, которая зачастую искажается в заявлениях различных представителей на Западе», — отметил Песков. Накануне в Москве прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко сошлись во мнении, что стамбульские договоренности, достигнутые еще весной 2022 года, от которых Киев отказался, как только Россия выполнила свою часть условий, могут лечь в основу нового мирного процесса между РФ и Украиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам на основе стамбульских договоренностей, — это продолжение позиции, которая зачастую искажается на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Президент и ранее говорил о нашей готовности к переговорам. Это было подтверждением нашей хорошо известной позиции, которая зачастую искажается в заявлениях различных представителей на Западе», — отметил Песков. Накануне в Москве прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко сошлись во мнении, что стамбульские договоренности, достигнутые еще весной 2022 года, от которых Киев отказался, как только Россия выполнила свою часть условий, могут лечь в основу нового мирного процесса между РФ и Украиной.