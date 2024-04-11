В ХМАО арестовали жителя, который истязал беременную

Суд Урая (ХМАО) арестовал мужчину, который обвиняется в жестоком истязании беременной женщины. Об этом сообщается в картотеке городского суда.
«Рассмотрено ходатайство следователя ОМВД России по Ураю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении жителя города. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ», — сообщается в картотеке.
Югорчанину вменяется истязание беременной женщины с особой жестокостью, сопряженное с издевательствами над потерпевшей. Ему грозит срок от трех до семи лет лишения свободы. URA.RU направило запрос в УМВД ХМАО, ответ ожидается.
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