В ХМАО арестовали жителя, который истязал беременную

12 апреля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Югорчанину грозит до трех лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд Урая (ХМАО) арестовал мужчину, который обвиняется в жестоком истязании беременной женщины. Об этом сообщается в картотеке городского суда. «Рассмотрено ходатайство следователя ОМВД России по Ураю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении жителя города. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ», — сообщается в картотеке. Югорчанину вменяется истязание беременной женщины с особой жестокостью, сопряженное с издевательствами над потерпевшей. Ему грозит срок от трех до семи лет лишения свободы. URA.RU направило запрос в УМВД ХМАО, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд Урая (ХМАО) арестовал мужчину, который обвиняется в жестоком истязании беременной женщины. Об этом сообщается в картотеке городского суда. «Рассмотрено ходатайство следователя ОМВД России по Ураю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении жителя города. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ», — сообщается в картотеке. Югорчанину вменяется истязание беременной женщины с особой жестокостью, сопряженное с издевательствами над потерпевшей. Ему грозит срок от трех до семи лет лишения свободы. URA.RU направило запрос в УМВД ХМАО, ответ ожидается.