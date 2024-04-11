11 апреля 2024

В ХМАО арестовали жителя, который истязал беременную

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, решетка, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Югорчанину грозит до трех лет лишения свободы Фото:

Суд Урая (ХМАО) арестовал мужчину, который обвиняется в жестоком истязании беременной женщины. Об этом сообщается в картотеке городского суда.

«Рассмотрено ходатайство следователя ОМВД России по Ураю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении жителя города. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ», — сообщается в картотеке.

Югорчанину вменяется истязание беременной женщины с особой жестокостью, сопряженное с издевательствами над потерпевшей. Ему грозит срок от трех до семи лет лишения свободы. URA.RU направило запрос в УМВД ХМАО, ответ ожидается.

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Суд Урая (ХМАО) арестовал мужчину, который обвиняется в жестоком истязании беременной женщины. Об этом сообщается в картотеке городского суда. «Рассмотрено ходатайство следователя ОМВД России по Ураю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении жителя города. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ», — сообщается в картотеке. Югорчанину вменяется истязание беременной женщины с особой жестокостью, сопряженное с издевательствами над потерпевшей. Ему грозит срок от трех до семи лет лишения свободы. URA.RU направило запрос в УМВД ХМАО, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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