Челябинцев приглашают на бесплатное шоу народного цирка «Рандеву»

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Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь, цирк, акробаты, цирковое представление, галла шоу, эстрадное шоу
Бесплатное шоу народного цирка пройдет 20 апреля Фото:

В Челябинске пройдет бесплатное шоу народного цирка «Рандеву». Мероприятие запланировано на 20 апреля, во Всемирный день цирка.

«20 апреля, во Всемирный день цирка, мы приглашаем всех на фантастическое шоу народного цирка „Рандеву“. Вход свободный», — сообщается в официальной группе цирка в соцсети «ВКонтакте».

На представлении челябинцы увидят номера от юных цирковых артистов. Одним из элементов шоу заявлены акробатические трюки.

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В Челябинске пройдет бесплатное шоу народного цирка «Рандеву». Мероприятие запланировано на 20 апреля, во Всемирный день цирка. «20 апреля, во Всемирный день цирка, мы приглашаем всех на фантастическое шоу народного цирка „Рандеву“. Вход свободный», — сообщается в официальной группе цирка в соцсети «ВКонтакте». На представлении челябинцы увидят номера от юных цирковых артистов. Одним из элементов шоу заявлены акробатические трюки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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