Челябинцев приглашают на бесплатное шоу народного цирка «Рандеву»

Бесплатное шоу народного цирка пройдет 20 апреля
В Челябинске пройдет бесплатное шоу народного цирка «Рандеву». Мероприятие запланировано на 20 апреля, во Всемирный день цирка.
«20 апреля, во Всемирный день цирка, мы приглашаем всех на фантастическое шоу народного цирка „Рандеву“. Вход свободный», — сообщается в официальной группе цирка в соцсети «ВКонтакте».
На представлении челябинцы увидят номера от юных цирковых артистов. Одним из элементов шоу заявлены акробатические трюки.
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