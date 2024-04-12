В Подмосковье завелся маньяк, который обливает женщин кислотой

12 апреля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Полиция ищет маньяка, который обливает женщин кислотой в Москве Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Подмосковье в районе Монино незнакомец подходит к женщинам и молча обливает их кислотой. За последние два дня было совершено три нападения. У пострадавших диагностированы ожоги лица и ног. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Кислотный маньяк обливает женщин химикатами в подмосковном Монино», — передает telegram-канал. Отмечается, что за два дня было совершено три нападения. В частности, нападения произошли на улицах Московской, Комсомольской и Южной. Одна из пострадавших, Анастасия, рассказал, что незнакомый мужчина молча плеснул ей в лицо кислотой. Девушка получила ожоги лица и глаз, ее отправили в больницу в Балашихе. Еще одна жертва, Татьяна, возвращалась домой, когда маньяк подкрался к ней со спины и вылил на девушку кислоту. В результате у нее была прожжена одежда, химикаты также попали на ногу. На данный момент сотрудники полиции ищут маньяка и проводят экспертизу кислоты, которую он использовал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье в районе Монино незнакомец подходит к женщинам и молча обливает их кислотой. За последние два дня было совершено три нападения. У пострадавших диагностированы ожоги лица и ног. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Кислотный маньяк обливает женщин химикатами в подмосковном Монино», — передает telegram-канал. Отмечается, что за два дня было совершено три нападения. В частности, нападения произошли на улицах Московской, Комсомольской и Южной. Одна из пострадавших, Анастасия, рассказал, что незнакомый мужчина молча плеснул ей в лицо кислотой. Девушка получила ожоги лица и глаз, ее отправили в больницу в Балашихе. Еще одна жертва, Татьяна, возвращалась домой, когда маньяк подкрался к ней со спины и вылил на девушку кислоту. В результате у нее была прожжена одежда, химикаты также попали на ногу. На данный момент сотрудники полиции ищут маньяка и проводят экспертизу кислоты, которую он использовал.