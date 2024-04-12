В Подмосковье завелся маньяк, который обливает женщин кислотой

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Мрачный город. Тюмень , розыск, прохожий, преступник, мужчина, силуэт
Полиция ищет маньяка, который обливает женщин кислотой в Москве Фото:

В Подмосковье в районе Монино незнакомец подходит к женщинам и молча обливает их кислотой. За последние два дня было совершено три нападения. У пострадавших диагностированы ожоги лица и ног. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Кислотный маньяк обливает женщин химикатами в подмосковном Монино», — передает telegram-канал. Отмечается, что за два дня было совершено три нападения.

В частности, нападения произошли на улицах Московской, Комсомольской и Южной. Одна из пострадавших, Анастасия, рассказал, что незнакомый мужчина молча плеснул ей в лицо кислотой. Девушка получила ожоги лица и глаз, ее отправили в больницу в Балашихе.

Еще одна жертва, Татьяна, возвращалась домой, когда маньяк подкрался к ней со спины и вылил на девушку кислоту. В результате у нее была прожжена одежда, химикаты также попали на ногу. На данный момент сотрудники полиции ищут маньяка и проводят экспертизу кислоты, которую он использовал.

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В Подмосковье в районе Монино незнакомец подходит к женщинам и молча обливает их кислотой. За последние два дня было совершено три нападения. У пострадавших диагностированы ожоги лица и ног. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Кислотный маньяк обливает женщин химикатами в подмосковном Монино», — передает telegram-канал. Отмечается, что за два дня было совершено три нападения. В частности, нападения произошли на улицах Московской, Комсомольской и Южной. Одна из пострадавших, Анастасия, рассказал, что незнакомый мужчина молча плеснул ей в лицо кислотой. Девушка получила ожоги лица и глаз, ее отправили в больницу в Балашихе. Еще одна жертва, Татьяна, возвращалась домой, когда маньяк подкрался к ней со спины и вылил на девушку кислоту. В результате у нее была прожжена одежда, химикаты также попали на ногу. На данный момент сотрудники полиции ищут маньяка и проводят экспертизу кислоты, которую он использовал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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