11 апреля 2024

В ХМАО выявили второй за неделю очаг бешенства у животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский зоопарк. Москва, животные, писец, лисица, песец, полярная лиса, бешенство
Оба случая бешенства зафиксированы в Октябрьском районе Фото:

В ХМАО выявили второй за неделю очаг бешенства у животных. Информация об этом была опубликована в telegram-канале главы округа Натальи Комаровой.

«Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. С 11 апреля 2024 года на территории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Октябрьский муниципальный район, село Каменное, улица Лесная», — указано в посте.

Еще один участок был выявлен также в Октябрьском районе. Ранее URA.RU сообщало, что в районе кустовой площадки Роснефти введен карантин из-за бешенства животных. Посещение данного участка запрещено для посторонних лиц, кроме специалистов, организующих карантинные мероприятия.

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В ХМАО выявили второй за неделю очаг бешенства у животных. Информация об этом была опубликована в telegram-канале главы округа Натальи Комаровой. «Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. С 11 апреля 2024 года на территории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Октябрьский муниципальный район, село Каменное, улица Лесная», — указано в посте. Еще один участок был выявлен также в Октябрьском районе. Ранее URA.RU сообщало, что в районе кустовой площадки Роснефти введен карантин из-за бешенства животных. Посещение данного участка запрещено для посторонних лиц, кроме специалистов, организующих карантинные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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