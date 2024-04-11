В ХМАО выявили второй за неделю очаг бешенства у животных

12 апреля 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Оба случая бешенства зафиксированы в Октябрьском районе Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ХМАО выявили второй за неделю очаг бешенства у животных. Информация об этом была опубликована в telegram-канале главы округа Натальи Комаровой. «Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. С 11 апреля 2024 года на территории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Октябрьский муниципальный район, село Каменное, улица Лесная», — указано в посте. Еще один участок был выявлен также в Октябрьском районе. Ранее URA.RU сообщало, что в районе кустовой площадки Роснефти введен карантин из-за бешенства животных. Посещение данного участка запрещено для посторонних лиц, кроме специалистов, организующих карантинные мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО выявили второй за неделю очаг бешенства у животных. Информация об этом была опубликована в telegram-канале главы округа Натальи Комаровой. «Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. С 11 апреля 2024 года на территории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Октябрьский муниципальный район, село Каменное, улица Лесная», — указано в посте. Еще один участок был выявлен также в Октябрьском районе. Ранее URA.RU сообщало, что в районе кустовой площадки Роснефти введен карантин из-за бешенства животных. Посещение данного участка запрещено для посторонних лиц, кроме специалистов, организующих карантинные мероприятия.