В ХМАО выявили второй за неделю очаг бешенства у животных. Информация об этом была опубликована в telegram-канале главы округа Натальи Комаровой.
«Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. С 11 апреля 2024 года на территории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Октябрьский муниципальный район, село Каменное, улица Лесная», — указано в посте.
Еще один участок был выявлен также в Октябрьском районе. Ранее URA.RU сообщало, что в районе кустовой площадки Роснефти введен карантин из-за бешенства животных. Посещение данного участка запрещено для посторонних лиц, кроме специалистов, организующих карантинные мероприятия.
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