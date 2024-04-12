Путин и Лукашенко встретились с именитыми космонавтами. Видео

12 апреля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Президенты России и Беларуси в Кремле приняли незаурядных гостей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидеры России и Беларуси в Москве встретились с участниками 21-й экспедиции МКС — Героем России Олегом Новицким и первой женщиной-космонавтом Беларуси Мариной Василевской. Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко поздравили их с Днем космонавтики. Информация о встрече размещена в официальном telegram-канале Кремля. Статья по теме Что означает для России запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» «Сегодня праздник — День космонавтики. Это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения всех республик бывшего Советского Союза. Тогда мы вместе очень многое сделали», — такими словами Путин начал свое поздравление. Президент отметил, что Россия и Беларусь ведут продуктивную работу по освоению космоса. Путин подчеркнул, что космонавт из Беларуси на МКС — это только одно, «внешнее проявление совместной деятельности» двух стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидеры России и Беларуси в Москве встретились с участниками 21-й экспедиции МКС — Героем России Олегом Новицким и первой женщиной-космонавтом Беларуси Мариной Василевской. Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко поздравили их с Днем космонавтики. Информация о встрече размещена в официальном telegram-канале Кремля. «Сегодня праздник — День космонавтики. Это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения всех республик бывшего Советского Союза. Тогда мы вместе очень многое сделали», — такими словами Путин начал свое поздравление. Президент отметил, что Россия и Беларусь ведут продуктивную работу по освоению космоса. Путин подчеркнул, что космонавт из Беларуси на МКС — это только одно, «внешнее проявление совместной деятельности» двух стран.