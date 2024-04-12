Путин и Лукашенко встретились с именитыми космонавтами. Видео

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Президенты России и Беларуси в Кремле приняли незаурядных гостей Фото:

Лидеры России и Беларуси в Москве встретились с участниками 21-й экспедиции МКС — Героем России Олегом Новицким и первой женщиной-космонавтом Беларуси Мариной Василевской. Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко поздравили их с Днем космонавтики. Информация о встрече размещена в официальном telegram-канале Кремля.

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«Сегодня праздник — День космонавтики. Это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения всех республик бывшего Советского Союза. Тогда мы вместе очень многое сделали», — такими словами Путин начал свое поздравление.

Президент отметил, что Россия и Беларусь ведут продуктивную работу по освоению космоса. Путин подчеркнул, что космонавт из Беларуси на МКС — это только одно, «внешнее проявление совместной деятельности» двух стран.

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Лидеры России и Беларуси в Москве встретились с участниками 21-й экспедиции МКС — Героем России Олегом Новицким и первой женщиной-космонавтом Беларуси Мариной Василевской. Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко поздравили их с Днем космонавтики. Информация о встрече размещена в официальном telegram-канале Кремля. «Сегодня праздник — День космонавтики. Это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения всех республик бывшего Советского Союза. Тогда мы вместе очень многое сделали», — такими словами Путин начал свое поздравление. Президент отметил, что Россия и Беларусь ведут продуктивную работу по освоению космоса. Путин подчеркнул, что космонавт из Беларуси на МКС — это только одно, «внешнее проявление совместной деятельности» двух стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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