Лидеры России и Беларуси в Москве встретились с участниками 21-й экспедиции МКС — Героем России Олегом Новицким и первой женщиной-космонавтом Беларуси Мариной Василевской. Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко поздравили их с Днем космонавтики. Информация о встрече размещена в официальном telegram-канале Кремля.
«Сегодня праздник — День космонавтики. Это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения всех республик бывшего Советского Союза. Тогда мы вместе очень многое сделали», — такими словами Путин начал свое поздравление.
Президент отметил, что Россия и Беларусь ведут продуктивную работу по освоению космоса. Путин подчеркнул, что космонавт из Беларуси на МКС — это только одно, «внешнее проявление совместной деятельности» двух стран.
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