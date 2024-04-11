Что означает для России запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5»

Как это событие скажется на освоении космоса, экологии и экономике в будущем

11 апреля 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Ракета стартовала с космодрома «Восточный» 11 апреля 2024 года в 12:00 часов по московскому времени. Фото: Роскосмос, https://www.roscosmos.ru/40458 Россия произвела удачный запуск новой тяжелой ракеты «Ангара-А5», чем открыла для себя новую дорогу в космос. Принципиальное отличие ракеты от предшественницы — советского «Протона» — экологичность и повышенная грузоподъемность, но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ученые рассказали URA.RU, почему правительство РФ потратило десятки миллиардов рублей на программы разработки ракеты и продолжит ее запуски. С площадки приморского космодрома «Восточный» 11 апреля успешно стартовала ракета «Ангара-А5», оборудованная разгонным блоком «Орион». Событию предшествовали годы разработки самой ракеты и топлива для нее, а также длительное строительство стартового стола, необходимого для запуска данного типа ракет. Правительство совместно с госкорпорацией «Роскосмос» провело длительную работу. Владимир Путин и Ким Чен Ын увидели «Ангару-А5» и стартовую площадку космодрома «Восточный» задолго до старта. Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Ракета начала разрабатываться конструкторским бюро имени М. В. Хруничева еще в 1996 году, однако исследования продолжились и были профинансированы в середине 2000-х по поручению президента РФ Владимира Путина. В общей сложности на разработку и запуск ракеты было потрачено более 40 млрд рублей. До этого дня с полигонов Минобороны было произведено три испытательных пуска, сегодняшний следует назвать главным испытанием, поскольку был задействован весь комплекс: от пускового стола до самой ракеты. Это позволит в перспективе наладить ее массовое производство и поставить запуски на поток. Новость по теме Ракета «Ангара-А5» с третьего раза смогла покинуть Землю. Видео В декабре 2023 на стратегической сессии по развитию космоса премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу по развитию российской спутниковой группировки, строительству космических аппаратов и наращиванию коммерческих пусков с российских космодромов. «Для этого нужно запустить новую индустриальную модель. Она предполагает конвейерный выпуск изделий и требует слаженных действий смежных секторов промышленности, в том числе по разработке и внедрению нужных технологических решений, аналогов которых пока нет в нашей стране», — подчеркнул Мишустин. Главное применение ракета-носитель «Ангара-А5» найдет в сфере коммерческих и научных исследований, а в первую очередь — это доставка на орбиту спутниковых группировок, рассказал URA.RU заведующий кафедрой астрофизики и звездной астрономии астрономического отделения МГУ Анатолий Черепащук. «Планов на эту ракету у научного сообщества очень много, она открывает России независимую дорогу в космос», — пояснил Черепащук. Разгонные модули ракеты-носителя «Ангара-А5» на стадии сборки. Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Ученый отметил, что независимость российских космических программ от Казахстана («Байконур») необходима со многих точек зрения: политической, логистической, экономической и главное — научной. Ракета превосходит советский «Протон» по многим показателям, в том числе способна нести на 1,5 тонны больше предшественницы — полезная нагрузка «Ангары» составляет 24,5 тонны. Это переводит ракету в тяжелый класс носителей (от 20 тонн полезной нагрузки). Потенциально, конструкторские наработки, реализованные в «Ангаре», позволят создать российскую ракету сверхтяжелого класса. «С помощью „Ангары“ можно выводить на орбиту тяжелые спутники и целые группировки, способные решить широкий спектр научных и коммерческих задач. Это могут быть и радио-лаборатории, орбитальные обсерватории, оборудование для прикладных космических программ, которыми сейчас занимаются российские НИИ», — рассказал профессор Черепащук. Новость по теме Роскосмос: ракета «Ангара-А5» выполнила основную задачу. Фото Один из разработчиков советской ракеты-гиганта Н-1 (100 тонн полезной нагрузки — «Царь-ракета») и участник множества программ освоения космоса Натан Эйсмонт из НИУ ВШЭ в беседе с URA.RU отметил экологичность новой ракеты «Ангара». По словам именитого ученого, вышеназванная разница в полезной нагрузке с «Протоном» не критична, как и 60-летний возраст ракеты, решающее значение имеет безвредное для человека и экологии топливо «Ангары». «Создана и испытана ракета — „Ангара-А5“, — рассчитанная, прежде всего, на частое применение в гражданских целях. Это значит, Россия постепенно откажется от использования ракет с высокотоксичным топливом, основанном на гептиле и азотных окислителях», — рассказал Эйсмонт. Статья по теме Путин нашел способ сдержать США в украинском конфликте «Протон», уточнил конструктор, имел двойное назначение и рассматривался в СССР как часть программ стратегического ракетного вооружения, в которых по понятным причинам экологичность способа доставки ядерного заряда к целям не была главным условием. «Сейчас приоритеты в космосе меняются, а явные трудности с дальнейшей разработкой и использованием „Ангары“ у России отсутствуют», — пояснил собеседник агентства. Коммерческими запусками и одними лишь спутниками применение ракеты не ограничится, пояснил ученый. «Благодаря данной ракете можно не только осуществлять межпланетные перелеты, вплоть до Венеры, исследование которой сейчас снова в повестке ученых. „Ангара“ должна стать основой российской программы по строительству орбитальной станции ROSA. Она завершит участие нашей страны в программе „МКС“ и вернет России околоземную орбиту, как в годы существования станции „МИР“», — заключил Эйсмонт. 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Россия произвела удачный запуск новой тяжелой ракеты «Ангара-А5», чем открыла для себя новую дорогу в космос. Принципиальное отличие ракеты от предшественницы — советского «Протона» — экологичность и повышенная грузоподъемность, но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ученые рассказали URA.RU, почему правительство РФ потратило десятки миллиардов рублей на программы разработки ракеты и продолжит ее запуски. С площадки приморского космодрома «Восточный» 11 апреля успешно стартовала ракета «Ангара-А5», оборудованная разгонным блоком «Орион». Событию предшествовали годы разработки самой ракеты и топлива для нее, а также длительное строительство стартового стола, необходимого для запуска данного типа ракет. Правительство совместно с госкорпорацией «Роскосмос» провело длительную работу. Ракета начала разрабатываться конструкторским бюро имени М. В. Хруничева еще в 1996 году, однако исследования продолжились и были профинансированы в середине 2000-х по поручению президента РФ Владимира Путина. В общей сложности на разработку и запуск ракеты было потрачено более 40 млрд рублей. До этого дня с полигонов Минобороны было произведено три испытательных пуска, сегодняшний следует назвать главным испытанием, поскольку был задействован весь комплекс: от пускового стола до самой ракеты. Это позволит в перспективе наладить ее массовое производство и поставить запуски на поток. В декабре 2023 на стратегической сессии по развитию космоса премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу по развитию российской спутниковой группировки, строительству космических аппаратов и наращиванию коммерческих пусков с российских космодромов. «Для этого нужно запустить новую индустриальную модель. Она предполагает конвейерный выпуск изделий и требует слаженных действий смежных секторов промышленности, в том числе по разработке и внедрению нужных технологических решений, аналогов которых пока нет в нашей стране», — подчеркнул Мишустин. Главное применение ракета-носитель «Ангара-А5» найдет в сфере коммерческих и научных исследований, а в первую очередь — это доставка на орбиту спутниковых группировок, рассказал URA.RU заведующий кафедрой астрофизики и звездной астрономии астрономического отделения МГУ Анатолий Черепащук. Ученый отметил, что независимость российских космических программ от Казахстана («Байконур») необходима со многих точек зрения: политической, логистической, экономической и главное — научной. Ракета превосходит советский «Протон» по многим показателям, в том числе способна нести на 1,5 тонны больше предшественницы — полезная нагрузка «Ангары» составляет 24,5 тонны. Это переводит ракету в тяжелый класс носителей (от 20 тонн полезной нагрузки). Потенциально, конструкторские наработки, реализованные в «Ангаре», позволят создать российскую ракету сверхтяжелого класса. «С помощью „Ангары“ можно выводить на орбиту тяжелые спутники и целые группировки, способные решить широкий спектр научных и коммерческих задач. Это могут быть и радио-лаборатории, орбитальные обсерватории, оборудование для прикладных космических программ, которыми сейчас занимаются российские НИИ», — рассказал профессор Черепащук. Один из разработчиков советской ракеты-гиганта Н-1 (100 тонн полезной нагрузки — «Царь-ракета») и участник множества программ освоения космоса Натан Эйсмонт из НИУ ВШЭ в беседе с URA.RU отметил экологичность новой ракеты «Ангара». По словам именитого ученого, вышеназванная разница в полезной нагрузке с «Протоном» не критична, как и 60-летний возраст ракеты, решающее значение имеет безвредное для человека и экологии топливо «Ангары». «Протон», уточнил конструктор, имел двойное назначение и рассматривался в СССР как часть программ стратегического ракетного вооружения, в которых по понятным причинам экологичность способа доставки ядерного заряда к целям не была главным условием. «Сейчас приоритеты в космосе меняются, а явные трудности с дальнейшей разработкой и использованием „Ангары“ у России отсутствуют», — пояснил собеседник агентства. Коммерческими запусками и одними лишь спутниками применение ракеты не ограничится, пояснил ученый. «Благодаря данной ракете можно не только осуществлять межпланетные перелеты, вплоть до Венеры, исследование которой сейчас снова в повестке ученых. „Ангара“ должна стать основой российской программы по строительству орбитальной станции ROSA. Она завершит участие нашей страны в программе „МКС“ и вернет России околоземную орбиту, как в годы существования станции „МИР“», — заключил Эйсмонт.