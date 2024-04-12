Пермяков зовут работать в Ленобласти за зарплату в 180 тысяч рублей

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Старт строительства ЖК в рамках КРТ нежилой застройки. Екатеринбург, бетономешалка, фундамент, строительство, стройка, заливка бетона, рабочие в жилетках
За отработанную вахту строителям дополнительно положены премии Фото:

Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям рабочих в городе Кингисеппе Ленинградской области. Там требуются машинисты бетононасосов. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают платить зарплату в 180 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края. Работа на объекте строительства в Кингисеппе Ленинградской области. Вахтовый метод работы. Срок вахты — 60 рабочих смен, 30 выходных дней. Заработная плата составляет 150 тысяч рублей. Также положена премия в 30 тысяч рублей. Обязанности — руководство автобетононасосом во время подачи бетонной смеси, выполнять его обслуживание, знание и понимание различных нормативных документов. Мест ограничены, нужны четыре человека», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Рабочим обещают предоставить жилье за счет работодателя в общежитии. Также их будут ежедневно обеспечивать горячим бесплатным питанием и выдадут спецодежду. Среди обязательных требований указаны опыт работы от одного года, а также наличие квалификационного удостоверения.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на строительстве портового терминала в Ленинградской области. За вахту в 90 дней обещают платить более 500 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям рабочих в городе Кингисеппе Ленинградской области. Там требуются машинисты бетононасосов. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают платить зарплату в 180 тысяч рублей. «Вакансии для жителей Пермского края. Работа на объекте строительства в Кингисеппе Ленинградской области. Вахтовый метод работы. Срок вахты — 60 рабочих смен, 30 выходных дней. Заработная плата составляет 150 тысяч рублей. Также положена премия в 30 тысяч рублей. Обязанности — руководство автобетононасосом во время подачи бетонной смеси, выполнять его обслуживание, знание и понимание различных нормативных документов. Мест ограничены, нужны четыре человека», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Рабочим обещают предоставить жилье за счет работодателя в общежитии. Также их будут ежедневно обеспечивать горячим бесплатным питанием и выдадут спецодежду. Среди обязательных требований указаны опыт работы от одного года, а также наличие квалификационного удостоверения. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на строительстве портового терминала в Ленинградской области. За вахту в 90 дней обещают платить более 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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