В Запорожье погибли мирные жители после обстрела ВСУ

ВСУ атаковали Токмак, заявил Балицкий
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ атаковали территорию Запорожской области. В результате обстрела погибли и пострадали мирные жители Токмака. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.
«В результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых ребенок», — заявил Балицкий в telegram-канале. Он уточнил, что также есть пострадавшие, в том числе и тяжело раненые. Сейчас спасатели ушат пожар, прекратилась подача газа в 25 домов.
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