В мире Украина В Запорожье погибли мирные жители после обстрела ВСУ 13 апреля 2024 в 00:27 Размер текста - 17 + ВСУ атаковали Токмак, заявил Балицкий Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атаковали территорию Запорожской области. В результате обстрела погибли и пострадали мирные жители Токмака. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий. «В результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых ребенок», — заявил Балицкий в telegram-канале. Он уточнил, что также есть пострадавшие, в том числе и тяжело раненые. Сейчас спасатели ушат пожар, прекратилась подача газа в 25 домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ атаковали территорию Запорожской области. В результате обстрела погибли и пострадали мирные жители Токмака. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий. «В результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых ребенок», — заявил Балицкий в telegram-канале. Он уточнил, что также есть пострадавшие, в том числе и тяжело раненые. Сейчас спасатели ушат пожар, прекратилась подача газа в 25 домов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям