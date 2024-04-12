12 апреля 2024

В Запорожье погибли мирные жители после обстрела ВСУ

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ВСУ атаковали Токмак, заявил Балицкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали территорию Запорожской области. В результате обстрела погибли и пострадали мирные жители Токмака. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.

«В результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых ребенок», — заявил Балицкий в telegram-канале. Он уточнил, что также есть пострадавшие, в том числе и тяжело раненые. Сейчас спасатели ушат пожар, прекратилась подача газа в 25 домов.

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ВСУ атаковали территорию Запорожской области. В результате обстрела погибли и пострадали мирные жители Токмака. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий. «В результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых ребенок», — заявил Балицкий в telegram-канале. Он уточнил, что также есть пострадавшие, в том числе и тяжело раненые. Сейчас спасатели ушат пожар, прекратилась подача газа в 25 домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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