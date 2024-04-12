Британия присоединилась к санкциям против РФ в отношении торговли металлами

13 апреля 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Вслед за США санкции, касающиеся торговли российским металлом, ввела Великобритания Фото: Николай Бастриков © URA.RU Санкции против России в отношении торговли металлами аналогично США ввела с 13 апреля Великобритания. Соответствующее заявления появилось на сайте британского правительства. «Запретить лицам из Великобритании (и лицам, не являющимся гражданами Великобритании и находящимся в Великобритании) приобретать на глобальной бирже металлов гарантию на российский металл, который был произведен после 12 апреля 2024 года. Разрешить лицам из Великобритании осуществлять физическую поставку за пределы Великобритании металлов, на которые в то время действовала гарантия на глобальной бирже металлов», — говорится в заявлении. Ранее о запрете импорта алюминия, меди и никеля российского происхождения заявили США. В список не попали металлы, добытые до 13 апреля 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Санкции против России в отношении торговли металлами аналогично США ввела с 13 апреля Великобритания. Соответствующее заявления появилось на сайте британского правительства. «Запретить лицам из Великобритании (и лицам, не являющимся гражданами Великобритании и находящимся в Великобритании) приобретать на глобальной бирже металлов гарантию на российский металл, который был произведен после 12 апреля 2024 года. Разрешить лицам из Великобритании осуществлять физическую поставку за пределы Великобритании металлов, на которые в то время действовала гарантия на глобальной бирже металлов», — говорится в заявлении. Ранее о запрете импорта алюминия, меди и никеля российского происхождения заявили США. В список не попали металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.