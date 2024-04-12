12 апреля 2024

Британия присоединилась к санкциям против РФ в отношении торговли металлами

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Визит губернатора Тюменской области Владимира Якушева на завод "Тюменьремдормаш". Тюмень, металл, завод, металлопрокат, тюменьремдормаш, производство
Вслед за США санкции, касающиеся торговли российским металлом, ввела Великобритания Фото:

Санкции против России в отношении торговли металлами аналогично США ввела с 13 апреля Великобритания. Соответствующее заявления появилось на сайте британского правительства.

«Запретить лицам из Великобритании (и лицам, не являющимся гражданами Великобритании и находящимся в Великобритании) приобретать на глобальной бирже металлов гарантию на российский металл, который был произведен после 12 апреля 2024 года. Разрешить лицам из Великобритании осуществлять физическую поставку за пределы Великобритании металлов, на которые в то время действовала гарантия на глобальной бирже металлов», — говорится в заявлении.

Ранее о запрете импорта алюминия, меди и никеля российского происхождения заявили США. В список не попали металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.

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Санкции против России в отношении торговли металлами аналогично США ввела с 13 апреля Великобритания. Соответствующее заявления появилось на сайте британского правительства. «Запретить лицам из Великобритании (и лицам, не являющимся гражданами Великобритании и находящимся в Великобритании) приобретать на глобальной бирже металлов гарантию на российский металл, который был произведен после 12 апреля 2024 года. Разрешить лицам из Великобритании осуществлять физическую поставку за пределы Великобритании металлов, на которые в то время действовала гарантия на глобальной бирже металлов», — говорится в заявлении. Ранее о запрете импорта алюминия, меди и никеля российского происхождения заявили США. В список не попали металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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