12 апреля 2024

Советник Пушилина: ВС РФ нашли «ювелирные инструменты» для взлома укрепрайонов

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
ВС РФ узнали, как ВСУ выстраивают и эшелонирует свою оборону, заявил Кимаковский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины больше не могут вытроить первый эшелон обороны в ДНР, так как российские военные нашли «ювелирные инструменты» для взлома укрепрайонов противника. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«На линии боевого соприкосновения выстроить первый эшелон ВСУ уже не могут. Эти укрепрайоны сломались — и мы теперь знаем, как примерно противник выстраивает и эшелонирует свою оборону. И мы против этого нашли очень хорошие инструменты, иногда даже ювелирные инструменты взлома такой линии фронта», — передают слова Кимаковского РИА Новости.

Ранее Кимаковский рассказывал о заметном продвижении ВС РФ в районе Марьинки в ДНР. Он назвал это хорошим результатом, так как с Марьинки открывается оперативный простор на несколько направлений.

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Вооруженные силы Украины больше не могут вытроить первый эшелон обороны в ДНР, так как российские военные нашли «ювелирные инструменты» для взлома укрепрайонов противника. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. «На линии боевого соприкосновения выстроить первый эшелон ВСУ уже не могут. Эти укрепрайоны сломались — и мы теперь знаем, как примерно противник выстраивает и эшелонирует свою оборону. И мы против этого нашли очень хорошие инструменты, иногда даже ювелирные инструменты взлома такой линии фронта», — передают слова Кимаковского РИА Новости. Ранее Кимаковский рассказывал о заметном продвижении ВС РФ в районе Марьинки в ДНР. Он назвал это хорошим результатом, так как с Марьинки открывается оперативный простор на несколько направлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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