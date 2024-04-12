Советник Пушилина: ВС РФ серьезно продвинулись под Марьинкой

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ВС РФ продолжают освобождать Донбасс Фото:
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Российские войска серьезно продвинулись в районе населенного пункта Марьинка в ДНР. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. И это тоже положительный результат. Почему? Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы [ДНР]. <…> Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой», — сказал Кимаковский, слова которого приводит РИА Новости.

Авдеевка была освобождена российскими военными в феврале. Именно отсюда ВСУ обстреливали Донецк и близлежащие населенные пункты, передает «Царьград».

В декабре предыдущего года стало известно о полном контроле над Марьинкой. Президент РФ Владимир Путин тогда подчеркнул стратегическое значение этого события, указывая на возможность отодвинуть от Донецка подразделения противника и расширить оперативные возможности российских войск.

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Российские войска серьезно продвинулись в районе населенного пункта Марьинка в ДНР. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. «Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. И это тоже положительный результат. Почему? Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы [ДНР]. <…> Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой», — сказал Кимаковский, слова которого приводит РИА Новости. Авдеевка была освобождена российскими военными в феврале. Именно отсюда ВСУ обстреливали Донецк и близлежащие населенные пункты, передает «Царьград». В декабре предыдущего года стало известно о полном контроле над Марьинкой. Президент РФ Владимир Путин тогда подчеркнул стратегическое значение этого события, указывая на возможность отодвинуть от Донецка подразделения противника и расширить оперативные возможности российских войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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