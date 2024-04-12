Советник Пушилина: ВС РФ серьезно продвинулись под Марьинкой

Российские войска серьезно продвинулись в районе населенного пункта Марьинка в ДНР. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
«Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. И это тоже положительный результат. Почему? Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы [ДНР]. <…> Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой», — сказал Кимаковский, слова которого приводит РИА Новости.
Авдеевка была освобождена российскими военными в феврале. Именно отсюда ВСУ обстреливали Донецк и близлежащие населенные пункты, передает «Царьград».
В декабре предыдущего года стало известно о полном контроле над Марьинкой. Президент РФ Владимир Путин тогда подчеркнул стратегическое значение этого события, указывая на возможность отодвинуть от Донецка подразделения противника и расширить оперативные возможности российских войск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.