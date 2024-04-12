Советник Пушилина: ВС РФ серьезно продвинулись под Марьинкой

ВС РФ продолжают освобождать Донбасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские войска серьезно продвинулись в районе населенного пункта Марьинка в ДНР. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. И это тоже положительный результат. Почему? Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы [ДНР]. <…> Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой», — сказал Кимаковский, слова которого приводит РИА Новости.

Авдеевка была освобождена российскими военными в феврале. Именно отсюда ВСУ обстреливали Донецк и близлежащие населенные пункты, передает «Царьград».

В декабре предыдущего года стало известно о полном контроле над Марьинкой. Президент РФ Владимир Путин тогда подчеркнул стратегическое значение этого события, указывая на возможность отодвинуть от Донецка подразделения противника и расширить оперативные возможности российских войск.