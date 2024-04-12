Вода из Казахстана даст резкий прирост уровня реки Тобол

Повышение уровня воды в реке Тобол в Кургане составит от 30 до 80 см, что до четырех раз больше, чем ранее прибавляла река. Сейчас ее уровень 416 см (+17 см за сутки). Повышение начнется так как в Курган прибудет вода из казахстанского и челябинского водохранилищ. Свой прогноз дало МЧС России по Курганской области.
«В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по р. Тобол у г. Курган продолжится интенсивный рост уровня воды с динамикой до +30…+80 см», — говорится в информации.
В связи с этим в ближайшие два дня прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды. Под воду будут уходить жилые дома и приусадебные участки в н. п. Мочалово, н. п. Плотниково, н. п. Ялым Притобольного округа. Ожидается подтопление жилых домов и приусадебных участков в н. п. Глядянское Притобольного округа.
Сейчас уровень воды в Тоболе в Кургане составляет 416 см. За сутки рост составил 17 см. По прогнозам властей, в Кургане будет масштабное наводнение. Вода поднимется до 11 метров.
В Кургане вода в Тоболе поднялась на 17 см
Скрин сайта ЦГМС
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Повышение уровня воды в реке Тобол в Кургане составит от 30 до 80 см, что до четырех раз больше, чем ранее прибавляла река. Сейчас ее уровень 416 см (+17 см за сутки). Повышение начнется так как в Курган прибудет вода из казахстанского и челябинского водохранилищ. Свой прогноз дало МЧС России по Курганской области. «В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по р. Тобол у г. Курган продолжится интенсивный рост уровня воды с динамикой до +30…+80 см», — говорится в информации. В связи с этим в ближайшие два дня прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды. Под воду будут уходить жилые дома и приусадебные участки в н. п. Мочалово, н. п. Плотниково, н. п. Ялым Притобольного округа. Ожидается подтопление жилых домов и приусадебных участков в н. п. Глядянское Притобольного округа. Сейчас уровень воды в Тоболе в Кургане составляет 416 см. За сутки рост составил 17 см. По прогнозам властей, в Кургане будет масштабное наводнение. Вода поднимется до 11 метров.