В Крыму обосновали незаконность передачи полуострова Украине

13 апреля 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Крым был передан УССР незаконно, заявил Владимир Константинов Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Доказана незаконность передачи Крыма в состав Украинской Советской социалистической республики (УССР) в 1954 году. В связи с этим планируется принятие определенных правовых и политических мер. Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов. «Рабочей группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР», — передает слова Константинова РИА Новости. Он добавил, что сейчас необходимо лишь принять соответствующие правовые и политические решения. Вывод Крыма из состава РСФСР в 1954 году повлек за собой серьезные геополитические последствия, поэтому важно признать это решение незаконным и преступным, заключил Константинов. Президиум Верховного Совета СССР 19 февраля 1954 года выпустил указ о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца, 26 апреля, этот документ был принят в качестве закона Советского Союза и стал известен как акт передачи Крыма в Украину, пишет Pravda.Ru. Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведения референдума, который состоялся после смены власти на Украине. 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доказана незаконность передачи Крыма в состав Украинской Советской социалистической республики (УССР) в 1954 году. В связи с этим планируется принятие определенных правовых и политических мер. Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов. «Рабочей группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР», — передает слова Константинова РИА Новости. Он добавил, что сейчас необходимо лишь принять соответствующие правовые и политические решения. Вывод Крыма из состава РСФСР в 1954 году повлек за собой серьезные геополитические последствия, поэтому важно признать это решение незаконным и преступным, заключил Константинов. Президиум Верховного Совета СССР 19 февраля 1954 года выпустил указ о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца, 26 апреля, этот документ был принят в качестве закона Советского Союза и стал известен как акт передачи Крыма в Украину, пишет Pravda.Ru. Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведения референдума, который состоялся после смены власти на Украине. 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.