Победителем викторины «Опорный край», которая проводилась 15 — 18 марта в Свердловской области, стала сотрудница «Уралвагонзавода» Елена. Женщина выиграла «Москвич». Корреспонденту URA.RU свердловчанка сказала, что о выигрыше ей сообщил супруг.
«Я не думала, что вообще что-то выиграю. Муж позвонил и сказал, что мой номер оказался счастливым. У меня уже есть машина, но все равно приятно. Всех эмоций не передать», — сказала Елена.
Победителей викторины «Опорный край» выбрали 12 апреля. С сегодняшнего дня они могут забрать подарки в пункте выдачи в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге и в ДК имени Костевича в Ирбите. Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». Вся информация о результатах викторины — в отдельном сюжете URA.RU.
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