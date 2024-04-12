12 апреля 2024

Сотрудница главного танкового завода России выиграла автомобиль в «Опорном крае». Фото

Сотрудница УВЗ выиграла «Москвич» в викторине «Опорный край»
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Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Победителем викторины «Опорный край», которая проводилась 15 — 18 марта в Свердловской области, стала сотрудница «Уралвагонзавода» Елена. Женщина выиграла «Москвич». Корреспонденту URA.RU свердловчанка сказала, что о выигрыше ей сообщил супруг.

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«Я не думала, что вообще что-то выиграю. Муж позвонил и сказал, что мой номер оказался счастливым. У меня уже есть машина, но все равно приятно. Всех эмоций не передать», — сказала Елена.

Победителей викторины «Опорный край» выбрали 12 апреля. С сегодняшнего дня они могут забрать подарки в пункте выдачи в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге и в ДК имени Костевича в Ирбите. Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». Вся информация о результатах викторины — в отдельном сюжете URA.RU.

Сотрудница УВЗ пришла за подарком
Сотрудница УВЗ пришла за подарком

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Победителем викторины «Опорный край», которая проводилась 15 — 18 марта в Свердловской области, стала сотрудница «Уралвагонзавода» Елена. Женщина выиграла «Москвич». Корреспонденту URA.RU свердловчанка сказала, что о выигрыше ей сообщил супруг. «Я не думала, что вообще что-то выиграю. Муж позвонил и сказал, что мой номер оказался счастливым. У меня уже есть машина, но все равно приятно. Всех эмоций не передать», — сказала Елена. Победителей викторины «Опорный край» выбрали 12 апреля. С сегодняшнего дня они могут забрать подарки в пункте выдачи в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге и в ДК имени Костевича в Ирбите. Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». Вся информация о результатах викторины — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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