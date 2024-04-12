12 апреля 2024

В Екатеринбурге Mercedes попал в аварию, уходя от погони полиции. Фото

В Екатеринбурге «Мерседес» попал в аварию, уходя от погони полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария. Тюмень, дтп, авария
Mercedes уходил от погони (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке Амундсена — Объездная ночью 12 апреля Mercedes попал в аварию, уходя от погони полиции. Об этом сообщают очевидцы.

«Минувшей ночью на перекрестке улиц Амундсена — Объездная перевернулся Mercedes. Как сообщают свидетели, водитель авто мог уходить от погони сотрудников ДПС», — приводит слова свидетелей telegram-канал «Бандитский центр».

Девушка, находившаяся в машине, в тяжелом состоянии, пишет telegram-канал «Zloy_ekb». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УГИБДД Екатеринбурга, на момент опубликования материала ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на перекрестке Амундсена — Объездная ночью 12 апреля Mercedes попал в аварию, уходя от погони полиции. Об этом сообщают очевидцы. «Минувшей ночью на перекрестке улиц Амундсена — Объездная перевернулся Mercedes. Как сообщают свидетели, водитель авто мог уходить от погони сотрудников ДПС», — приводит слова свидетелей telegram-канал «Бандитский центр». Девушка, находившаяся в машине, в тяжелом состоянии, пишет telegram-канал «Zloy_ekb». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УГИБДД Екатеринбурга, на момент опубликования материала ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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