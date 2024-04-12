В Екатеринбурге на перекрестке Амундсена — Объездная ночью 12 апреля Mercedes попал в аварию, уходя от погони полиции. Об этом сообщают очевидцы.
«Минувшей ночью на перекрестке улиц Амундсена — Объездная перевернулся Mercedes. Как сообщают свидетели, водитель авто мог уходить от погони сотрудников ДПС», — приводит слова свидетелей telegram-канал «Бандитский центр».
Девушка, находившаяся в машине, в тяжелом состоянии, пишет telegram-канал «Zloy_ekb». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УГИБДД Екатеринбурга, на момент опубликования материала ответ не поступил.
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