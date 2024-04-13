Украинские военные не подчиняются приказам командиров, угрожают, дезертируют и отказываются вести огонь. Об этом говорится в приказе об укреплении дисциплины, подписанном главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
«Главком перечислил: «неподчинение», «неисполнение приказа», «угроза или насилие в отношении начальника», «самовольное оставление военной части или места службы», — передает содержание документа РИА Новости. Сырский также выделил дезертирство, уклонение от службы путем нанесения себе повреждений и другое.
Для предотвращения военными ВСУ правонарушений, главком призвал внедрить единую систему работы. В документе описываются различные этапы профилактики и реагирования на правонарушения, начиная от мобилизации и заканчивая боевыми действиями. Также предусмотрена возможность для украинских военных вернуться к выполнению своих обязанностей после совершения указанных нарушений.
Ранее газета MK.RU сообщала, что одна из бригад ВСУ во второй раз саботировала приказ главкома Сырского. Так, она проигнорировала его решение отправить подразделение на удержание города Часов Яр. Ранее бригада отказалась входить в Авдеевку, саботируя приказ командования, отмечало издание.
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Украинские военные не подчиняются приказам командиров, угрожают, дезертируют и отказываются вести огонь. Об этом говорится в приказе об укреплении дисциплины, подписанном главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. «Главком перечислил: «неподчинение», «неисполнение приказа», «угроза или насилие в отношении начальника», «самовольное оставление военной части или места службы», — передает содержание документа РИА Новости. Сырский также выделил дезертирство, уклонение от службы путем нанесения себе повреждений и другое. Для предотвращения военными ВСУ правонарушений, главком призвал внедрить единую систему работы. В документе описываются различные этапы профилактики и реагирования на правонарушения, начиная от мобилизации и заканчивая боевыми действиями. Также предусмотрена возможность для украинских военных вернуться к выполнению своих обязанностей после совершения указанных нарушений. Ранее газета MK.RU сообщала, что одна из бригад ВСУ во второй раз саботировала приказ главкома Сырского. Так, она проигнорировала его решение отправить подразделение на удержание города Часов Яр. Ранее бригада отказалась входить в Авдеевку, саботируя приказ командования, отмечало издание.