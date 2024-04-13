Мужчина устроил массовое убийство в ТЦ в Сиднее: что известно

В Сиднее неизвестный напал на торговый центр

13 апреля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в Сиднее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сиднее неизвестный совершил нападение на посетителей торгового центра, использовав нож и огнестрельное оружие. URA.RU собрало всю информацию о происшествии, которая известна на данный момент. Что произошло В австралийском Сиднее неизвестный человек совершил нападение на посетителей торгового центра Бонди-Джанкшен, используя нож и огнестрельное оружие. Мужчина в шортах и спортивной майке перемещался по всему торговому центру. По словам свидетелей он выглядел растерянным. Нападавший был застрелен полицейскими возле дисконтного магазина. Полиция попыталась оказать ему первую помощь, включая искусственное дыхание, но мужчина не выжил. Стрелявший офицер являлся высокопоставленным сотрудником полиции из местного управления полицией Восточного пригорода. Правоохранительные органы продолжают проводить расследование, чтобы выяснить мотивы нападения. На данный момент все указывает на то, что мужчина действовал в одиночку. Нападение произошло в торговом центре в Сиднее 9NEWS Фото: Погибшие и пострадавшие Пять человек погибли в результате ножевых ранений и стрельбы. В результате нападения восемь человек, включая одного ребенка, были госпитализированы. Бригады скорой помощи Нового Южного Уэльса доставили всех восемь пострадавших в различные больницы Сиднея. Сведения о состоянии пострадавших на данный момент отсутствуют. Дипломатическое представительство России в Австралии заявило, что у них нет информации о пострадавших российских гражданах. В результате нападения погибло пять человек 9NEWS Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сиднее неизвестный совершил нападение на посетителей торгового центра, использовав нож и огнестрельное оружие. URA.RU собрало всю информацию о происшествии, которая известна на данный момент. В австралийском Сиднее неизвестный человек совершил нападение на посетителей торгового центра Бонди-Джанкшен, используя нож и огнестрельное оружие. Мужчина в шортах и спортивной майке перемещался по всему торговому центру. По словам свидетелей он выглядел растерянным. Нападавший был застрелен полицейскими возле дисконтного магазина. Полиция попыталась оказать ему первую помощь, включая искусственное дыхание, но мужчина не выжил. Стрелявший офицер являлся высокопоставленным сотрудником полиции из местного управления полицией Восточного пригорода. Правоохранительные органы продолжают проводить расследование, чтобы выяснить мотивы нападения. На данный момент все указывает на то, что мужчина действовал в одиночку. Пять человек погибли в результате ножевых ранений и стрельбы. В результате нападения восемь человек, включая одного ребенка, были госпитализированы. Бригады скорой помощи Нового Южного Уэльса доставили всех восемь пострадавших в различные больницы Сиднея. Сведения о состоянии пострадавших на данный момент отсутствуют. Дипломатическое представительство России в Австралии заявило, что у них нет информации о пострадавших российских гражданах.