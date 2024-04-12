Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, обвинил в ЧП руководство

13 апреля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Руководство «Уральских авиалиний» требует пренебрегать безопасностью, заявил пилот Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Причиной ЧП с самолетом «Уральских авиалиний», который в сентябре 2023 года сел в поле под Новосибирском, стала политика компании. Об этом заявил командир воздушного судна Сергей Белов на повторном допросе. «Я считаю, что причиной серьезного инцидента послужила не ошибка экипажа и не обучение. Тут повлияла политика компании, т. е., нужно менять отношение руководства к пилотам. Если авиакомпании нужно что-то нарушить: время отдыха, рабочее время, они тебя загонят в такие рамки. Ты будешь летать в командировки, поставят в резерв и так далее. Пилоту, получается, надо и по документам все сделать, и компании угодить», — сказал Белов. Протокол беседы с ним членов комиссии Росавиации приводит профильный telegram-канал «Авиаторщина». Пилот также рассказал, что, когда возникла техническая неисправность, он произвел все необходимые процедуры для обеспечения безопасности, а после столкнулся с недовольством руководства из-за задержки рейса. Это, по его словам, создает условия, при которых экипаж в стрессовой ситуации должен принимать решения в интересах руководства, а не с точки зрения безопасности полета. Пилот признал, что посадка в Новосибирске ему была не нужна и он мог бы спокойно сесть в Омске. Но задумался, что в этом случае перекроет полосу в аэропорту, где нет техперсонала для устранения неисправности. Поэтому принял решение лететь в аэропорт, где есть техперсонал. На борту того самого самолета, летевшего из Сочи в Омск, находились 159 человек, никто из них не пострадал. По дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные предположения. Сперва судно хотели поднять в воздух прямо с поля, но позже предложили его разобрать на запчасти. Полная информация о ЧП на пшеничном поле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной ЧП с самолетом «Уральских авиалиний», который в сентябре 2023 года сел в поле под Новосибирском, стала политика компании. Об этом заявил командир воздушного судна Сергей Белов на повторном допросе. «Я считаю, что причиной серьезного инцидента послужила не ошибка экипажа и не обучение. Тут повлияла политика компании, т. е., нужно менять отношение руководства к пилотам. Если авиакомпании нужно что-то нарушить: время отдыха, рабочее время, они тебя загонят в такие рамки. Ты будешь летать в командировки, поставят в резерв и так далее. Пилоту, получается, надо и по документам все сделать, и компании угодить», — сказал Белов. Протокол беседы с ним членов комиссии Росавиации приводит профильный telegram-канал «Авиаторщина». Пилот также рассказал, что, когда возникла техническая неисправность, он произвел все необходимые процедуры для обеспечения безопасности, а после столкнулся с недовольством руководства из-за задержки рейса. Это, по его словам, создает условия, при которых экипаж в стрессовой ситуации должен принимать решения в интересах руководства, а не с точки зрения безопасности полета. Пилот признал, что посадка в Новосибирске ему была не нужна и он мог бы спокойно сесть в Омске. Но задумался, что в этом случае перекроет полосу в аэропорту, где нет техперсонала для устранения неисправности. Поэтому принял решение лететь в аэропорт, где есть техперсонал. На борту того самого самолета, летевшего из Сочи в Омск, находились 159 человек, никто из них не пострадал. По дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные предположения. Сперва судно хотели поднять в воздух прямо с поля, но позже предложили его разобрать на запчасти. Полная информация о ЧП на пшеничном поле — в сюжете URA.RU.