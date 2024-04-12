В Екатеринбург на учебу привезли топовых управленцев

В Екатеринбург привезли победителей молодежного кадрового резерва «Команда Урала. Реформация» для прохождения обучения. Участники прошли курс «Эффективный менеджмент в публичном управлении», сосредоточив внимание на цифровых технологиях, сообщает пресс-служба полпредства УрФО.
«Во время обучения победители получают знания и навыки, которые позволят стать еще более успешными и востребованными в своей сфере. Но главное, благодаря программе, управленцы познакомятся с участниками из разных регионов УрФО. С большой вероятностью эти связи станут основой для дальнейшего профессионального развития», — подчеркнул Владимир Якушев полпред Уральского федерального округа.
В рамках обучения молодые эксперты посетили технологический хаб для IT-специалистов Сбера «Небо», штаб-квартиру Русской медной компании, а также провели мастер-класс для пожилых людей в пансионате. Лекторами для них выступали Герой России Дамир Юсупов, спикер Гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и топ-менеджеры различных предприятий.
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