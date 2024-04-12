12 апреля 2024

В Екатеринбург на учебу привезли топовых управленцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Одним из лекторов был замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин
Одним из лекторов был замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин Фото:

В Екатеринбург привезли победителей молодежного кадрового резерва «Команда Урала. Реформация» для прохождения обучения. Участники прошли курс «Эффективный менеджмент в публичном управлении», сосредоточив внимание на цифровых технологиях, сообщает пресс-служба полпредства УрФО.

«Во время обучения победители получают знания и навыки, которые позволят стать еще более успешными и востребованными в своей сфере. Но главное, благодаря программе, управленцы познакомятся с участниками из разных регионов УрФО. С большой вероятностью эти связи станут основой для дальнейшего профессионального развития», — подчеркнул Владимир Якушев полпред Уральского федерального округа.

В рамках обучения молодые эксперты посетили технологический хаб для IT-специалистов Сбера «Небо», штаб-квартиру Русской медной компании, а также провели мастер-класс для пожилых людей в пансионате. Лекторами для них выступали Герой России Дамир Юсупов, спикер Гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и топ-менеджеры различных предприятий.

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В Екатеринбург привезли победителей молодежного кадрового резерва «Команда Урала. Реформация» для прохождения обучения. Участники прошли курс «Эффективный менеджмент в публичном управлении», сосредоточив внимание на цифровых технологиях, сообщает пресс-служба полпредства УрФО. «Во время обучения победители получают знания и навыки, которые позволят стать еще более успешными и востребованными в своей сфере. Но главное, благодаря программе, управленцы познакомятся с участниками из разных регионов УрФО. С большой вероятностью эти связи станут основой для дальнейшего профессионального развития», — подчеркнул Владимир Якушев полпред Уральского федерального округа. В рамках обучения молодые эксперты посетили технологический хаб для IT-специалистов Сбера «Небо», штаб-квартиру Русской медной компании, а также провели мастер-класс для пожилых людей в пансионате. Лекторами для них выступали Герой России Дамир Юсупов, спикер Гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и топ-менеджеры различных предприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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