Победители викторины «Опорный край» пропустили первый день выдачи мотоциклов. Фото

13 апреля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

В ДК все было готово для встречи победителя Фото: Ирина Гершина © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области В первый день выдачи призов викторины «Опорный край» никто не приехал за мотоциклами «Урал», которые необходимо оформлять в Ирбите — по месту производства. Вместе с сотрудниками местного ДК имени Костевича счастливчиков — хотя бы одного — с утра ждали корреспонденты URA.RU. Перед тем, как приехать за подарком, желательно позвонить по номеру 8 (908) 908-77-48 и записаться на удобное время. Так и поступил свердловчанин, выигравший один из 25 лимитированных «Уралов». Накануне он сообщил волонтерам, что хочет прибыть к десяти утра (именно в это время открываются участки). Но к 15:00, когда пункты выдачи подарков прекращают работу, так и не появился. В ДК шутили, что, может, мужчина до сих пор отмечает победу. Новость по теме Как победителям «Опорного края» раздавали квартиры, машины и смартфоны. Онлайн-трансляция Викторина проходила 15—18 марта, по срокам она — официально приуроченная к 90-летию региона — совпала с президентскими выборами. Счастливчиков определяли днем 12 апреля на сцене ККТ «Космос». В призовом фонде, помимо мотоциклов, были 45 квартир, 100 «Москвичей», 2000 смартфонов и 45 квартир. За смартфонами, квартирами и машинами можно приходить в ТЦ «Мега» — так же с 10:00 до 15:00. Туда в первый день выдачи приехали десятки человек. URA.RU вело онлайн-трансляцию. Счастливчика ждали с самого утра Фото: Ирина Гершина © URA.RU Ирбит — родина известных даже за рубежом мотоциклов Фото: Ирина Гершина © URA.RU Оформлять выигрыш нужно в ирбитском ДК Фото: Ирина Гершина © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первый день выдачи призов викторины «Опорный край» никто не приехал за мотоциклами «Урал», которые необходимо оформлять в Ирбите — по месту производства. Вместе с сотрудниками местного ДК имени Костевича счастливчиков — хотя бы одного — с утра ждали корреспонденты URA.RU. Перед тем, как приехать за подарком, желательно позвонить по номеру 8 (908) 908-77-48 и записаться на удобное время. Так и поступил свердловчанин, выигравший один из 25 лимитированных «Уралов». Накануне он сообщил волонтерам, что хочет прибыть к десяти утра (именно в это время открываются участки). Но к 15:00, когда пункты выдачи подарков прекращают работу, так и не появился. В ДК шутили, что, может, мужчина до сих пор отмечает победу. Викторина проходила 15—18 марта, по срокам она — официально приуроченная к 90-летию региона — совпала с президентскими выборами. Счастливчиков определяли днем 12 апреля на сцене ККТ «Космос». В призовом фонде, помимо мотоциклов, были 45 квартир, 100 «Москвичей», 2000 смартфонов и 45 квартир. За смартфонами, квартирами и машинами можно приходить в ТЦ «Мега» — так же с 10:00 до 15:00. Туда в первый день выдачи приехали десятки человек. URA.RU вело онлайн-трансляцию.