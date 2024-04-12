12 апреля 2024

Победители викторины «Опорный край» пропустили первый день выдачи мотоциклов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская область, Ирбит. Церемония награждения победителей «Опорный край» в ДК им. В.К. Костевича.
В ДК все было готово для встречи победителя Фото:
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Викторина «Опорный край» в Свердловской области

В первый день выдачи призов викторины «Опорный край» никто не приехал за мотоциклами «Урал», которые необходимо оформлять в Ирбите — по месту производства. Вместе с сотрудниками местного ДК имени Костевича счастливчиков — хотя бы одного — с утра ждали корреспонденты URA.RU.

Перед тем, как приехать за подарком, желательно позвонить по номеру 8 (908) 908-77-48 и записаться на удобное время. Так и поступил свердловчанин, выигравший один из 25 лимитированных «Уралов». Накануне он сообщил волонтерам, что хочет прибыть к десяти утра (именно в это время открываются участки). Но к 15:00, когда пункты выдачи подарков прекращают работу, так и не появился. В ДК шутили, что, может, мужчина до сих пор отмечает победу.

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Как победителям «Опорного края» раздавали квартиры, машины и смартфоны. Онлайн-трансляция

Викторина проходила 15—18 марта, по срокам она — официально приуроченная к 90-летию региона — совпала с президентскими выборами. Счастливчиков определяли днем 12 апреля на сцене ККТ «Космос». В призовом фонде, помимо мотоциклов, были 45 квартир, 100 «Москвичей», 2000 смартфонов и 45 квартир.

За смартфонами, квартирами и машинами можно приходить в ТЦ «Мега» — так же с 10:00 до 15:00. Туда в первый день выдачи приехали десятки человек. URA.RU вело онлайн-трансляцию.

Свердловская область, Ирбит. Церемония награждения победителей «Опорный край» в ДК им. В.К. Костевича.
Счастливчика ждали с самого утра
Фото:
Свердловская область, Ирбит. Церемония награждения победителей «Опорный край» в ДК им. В.К. Костевича.
Ирбит — родина известных даже за рубежом мотоциклов
Фото:
Свердловская область, Ирбит. Церемония награждения победителей «Опорный край» в ДК им. В.К. Костевича.
Оформлять выигрыш нужно в ирбитском ДК
Фото:

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В первый день выдачи призов викторины «Опорный край» никто не приехал за мотоциклами «Урал», которые необходимо оформлять в Ирбите — по месту производства. Вместе с сотрудниками местного ДК имени Костевича счастливчиков — хотя бы одного — с утра ждали корреспонденты URA.RU. Перед тем, как приехать за подарком, желательно позвонить по номеру 8 (908) 908-77-48 и записаться на удобное время. Так и поступил свердловчанин, выигравший один из 25 лимитированных «Уралов». Накануне он сообщил волонтерам, что хочет прибыть к десяти утра (именно в это время открываются участки). Но к 15:00, когда пункты выдачи подарков прекращают работу, так и не появился. В ДК шутили, что, может, мужчина до сих пор отмечает победу. Викторина проходила 15—18 марта, по срокам она — официально приуроченная к 90-летию региона — совпала с президентскими выборами. Счастливчиков определяли днем 12 апреля на сцене ККТ «Космос». В призовом фонде, помимо мотоциклов, были 45 квартир, 100 «Москвичей», 2000 смартфонов и 45 квартир. За смартфонами, квартирами и машинами можно приходить в ТЦ «Мега» — так же с 10:00 до 15:00. Туда в первый день выдачи приехали десятки человек. URA.RU вело онлайн-трансляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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