В первый день выдачи призов викторины «Опорный край» никто не приехал за мотоциклами «Урал», которые необходимо оформлять в Ирбите — по месту производства. Вместе с сотрудниками местного ДК имени Костевича счастливчиков — хотя бы одного — с утра ждали корреспонденты URA.RU.
Перед тем, как приехать за подарком, желательно позвонить по номеру 8 (908) 908-77-48 и записаться на удобное время. Так и поступил свердловчанин, выигравший один из 25 лимитированных «Уралов». Накануне он сообщил волонтерам, что хочет прибыть к десяти утра (именно в это время открываются участки). Но к 15:00, когда пункты выдачи подарков прекращают работу, так и не появился. В ДК шутили, что, может, мужчина до сих пор отмечает победу.
Викторина проходила 15—18 марта, по срокам она — официально приуроченная к 90-летию региона — совпала с президентскими выборами. Счастливчиков определяли днем 12 апреля на сцене ККТ «Космос». В призовом фонде, помимо мотоциклов, были 45 квартир, 100 «Москвичей», 2000 смартфонов и 45 квартир.
За смартфонами, квартирами и машинами можно приходить в ТЦ «Мега» — так же с 10:00 до 15:00. Туда в первый день выдачи приехали десятки человек. URA.RU вело онлайн-трансляцию.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В первый день выдачи призов викторины «Опорный край» никто не приехал за мотоциклами «Урал», которые необходимо оформлять в Ирбите — по месту производства. Вместе с сотрудниками местного ДК имени Костевича счастливчиков — хотя бы одного — с утра ждали корреспонденты URA.RU. Перед тем, как приехать за подарком, желательно позвонить по номеру 8 (908) 908-77-48 и записаться на удобное время. Так и поступил свердловчанин, выигравший один из 25 лимитированных «Уралов». Накануне он сообщил волонтерам, что хочет прибыть к десяти утра (именно в это время открываются участки). Но к 15:00, когда пункты выдачи подарков прекращают работу, так и не появился. В ДК шутили, что, может, мужчина до сих пор отмечает победу. Викторина проходила 15—18 марта, по срокам она — официально приуроченная к 90-летию региона — совпала с президентскими выборами. Счастливчиков определяли днем 12 апреля на сцене ККТ «Космос». В призовом фонде, помимо мотоциклов, были 45 квартир, 100 «Москвичей», 2000 смартфонов и 45 квартир. За смартфонами, квартирами и машинами можно приходить в ТЦ «Мега» — так же с 10:00 до 15:00. Туда в первый день выдачи приехали десятки человек. URA.RU вело онлайн-трансляцию.