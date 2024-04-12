Победителям «Опорного края» раздают квартиры и машины: онлайн-трансляция

Победителям «Опорного края» раздают квартиры и машины

Итоги викторины подвели 12 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Свердловчане, победившие в викторине «Опорный край», с сегодняшнего дня могут забрать свои призы — квартиры, машины, мотоциклы и смартфоны. Пункты выдачи призов работают с 10:00 часов. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, как раздают подарки, и делится историями победителей.

10:13 «А наш пункт выдачи легендарных мотоциклов „Урал“ в городе Ирбит готов к работе», — отчитались организаторы в telegram-канале.

Фото: telegram-канал викторины «Опорный край»

10:11 Сам Антон Третьяков также работает на месте — помогает победителям оформлять призы, отвечает на вопросы.

Фото: Джанита Джаллатова, URA.RU

09:57 Елена выиграла машину, но прав у нее нет. Машину подарит сыну, которому 22 года. Получать приз пришла с мужем. «Очень рада. Никогда ничего не выигрывала. Даже не верится», — поделилась она.

Фото: Джанита Джаллатова, URA.RU

09:45 Первые победители начали приходить уже в 9:10. В очереди — женщина, выигравшая смартфон, и мужчина, ставший обладателем квартиры. Александр рассказал URA.RU, что с 2005 года работает водителем в «Областной газете». Примечательно, что директор издания — Антон Третьяков — является одним из организаторов «Опорного края». «Проверил купон вчера несколько раз, чтобы убедиться в выигрыше, а потом позвонил и рассказал всем родственникам. Рад. Единственное, где взять деньги на налог. Подумаю, может, придется занимать или брать кредит», — поделился эмоциями Александр.

Александр до сих пор не верит своему счастью Фото: Джанита Джаллатова, URA.RU

09:39 Так выглядит пункт выдачи призов в ТЦ «Мега». Сотрудницы рассказали корреспонденту URA.RU, что немного взволнованы. «Очень хотим, чтобы все прошло гладко», — поделились они.

Фото: Джанита Джаллатова, URA.RU

09:36 Для получения подарков работают два пункта выдачи. В Екатеринбурге это ТЦ «Мега» на Металлургов, 87 (нулевой уровень рядом с офисом МФЦ) — там оформляются квартиры, машины и смартфоны. Он работает каждый день с 10:00 до 20:00. Мотоциклы выдадут в Ирбите во Дворце культуры имени Костевича на Свердлова, 11. Пункт работает ежедневно с 10:00 до 15:00. Победителей викторины просят заранее записываться на выдачу призов по телефону 8 908 908 77 48. Подробнее о работе пунктов выдачи здесь, а о процедуре получения подарка — здесь.

09:30 Итоги викторины «Опорный край», проводившейся 15 — 18 марта и посвященной 90-летию Свердловской области, подвели вчера. Торжественная церемония прошла в ККТ «Космос» в Екатеринбурге, а ее ведущим стал легендарный шоумен Леонид Якубович. С самого утра свердловчане могли получить билет, чтобы лично посмотреть подведение итогов. Мероприятие собрало порядка 1000 человек, увидеть его также можно было в режиме онлайн-трансляции. О том, как прошла церемония, читайте в репортаже URA.RU.