На похоронах певца Кунгурова под Екатеринбургом озвучили новую версию о его гибели. Фото, видео

Со звездой шоу «Голос» Кунгуровым простились в свердловском городе

13 апреля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Перед смертью Евгений Кунгуров отправил своей жене тревожное сообщение Фото: Илья Московец © URA.RU В Заречном (Свердловская область) простились с 40-летним оперным певцом, заслуженным артистом России Евгением Кунгуровым, который 8 апреля покончил с собой в Москве. На похороны пришли несколько сотен человек, которых потрясла смерть земляка, передает журналист URA.RU, присутствовавший на церемонии. Под конец окружение покойного выдало новую версию трагедии, ранее не звучавшую в СМИ. Прощание началось в 12 часов в Храме Покрова Божией Матери. Перед отпеванием священник, словно отвечая на вопрос многих, пояснил: «Многих из нас смущает уход из жизни. Но все мы с вами больны. Кто-то физически, кто-то душевно… Одно из таких заболеваний было у Евгения». Его речь подхватил пожилой мужчина, который был учителем Кунгурова. «Я Женю знал, когда он был маленьким. Женя был интеллигентным, воспитанным, ответственным, всегда прислушивался к напутствиям. Вдумчивым был, а голос у него красивый, с шикарным тембром. <…> Был у нас концерт в ноябре, я на сцене сказал, что Жене присвоили звание заслуженного артиста России. И добавил, что в Заречном есть, кем гордится. Вечная память», — произнес мужчина. Другая знакомая добавила, что голос Кунгурова навсегда останется в ее памяти. На церемонию, по подсчетам корреспондента, пришли до 200 человек Фото: Илья Московец © URA.RU «Женя был мужественным, хорошим, исключительным и светлым. Спасибо всем, что пришли. Мы благодарны всем, кто нам помог», — сказала сквозь слезы одна из родственниц певца. «С его уходом я потерял часть себя, часть своей души. И эта утрата уже никогда не будет восполнена. Он прожил очень яркую и насыщенную жизнь. Своей энергией и позитивом он заражал окружающих. И совсем не оставил этой энергии для себя», — отметил друг Кунгурова. Из храма гроб выносили под аплодисменты, кто-то из поклонников в последний раз крикнул артисту «Браво!». Собравшиеся называли Евгения Кунгурова выдающимся человеком. «Он — наша гордость. Мы его часто по телевизору видели, всегда восхищались им. Евгений был талантливым. Это очень большая потеря для Заречного», — поделилась с URA.RU поклонница певца Светлана. «Сколько у нас артистов было, но Евгений был самым лучшим. Он затмил всех», — добавила другая. В 14 часов люди отправились на поминальный обед. У могилы остались лишь пару человек, одна из которых передала журналистам слова родной сестры Кунгурова: «Пишут неправду. То, что он пил, — неправда. Это все после ковида (имеет в виду осложнения, в том числе, вероятно, психологического толка — прим. ред.)». Заречный — родной город Кунгурова, в столице он жил и работал в последние годы. Широкому кругу зрителей свердловчанин стал известен после шоу «Голос», где дошел до финала. Мужчина был дважды женат, у него двое детей. СМИ писали, что причиной трагического поступка послужила психическая болезнь артиста. Фото: Илья Московец © URA.RU Кунгурова хоронили в закрытом гробу Фото: Илья Московец © URA.RU Даже близкие называют разные версии произошедшего Фото: Илья Московец © URA.RU На саму церемонию журналистов попросили не прорываться Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Заречном (Свердловская область) простились с 40-летним оперным певцом, заслуженным артистом России Евгением Кунгуровым, который 8 апреля покончил с собой в Москве. На похороны пришли несколько сотен человек, которых потрясла смерть земляка, передает журналист URA.RU, присутствовавший на церемонии. Под конец окружение покойного выдало новую версию трагедии, ранее не звучавшую в СМИ. Прощание началось в 12 часов в Храме Покрова Божией Матери. Перед отпеванием священник, словно отвечая на вопрос многих, пояснил: «Многих из нас смущает уход из жизни. Но все мы с вами больны. Кто-то физически, кто-то душевно… Одно из таких заболеваний было у Евгения». Его речь подхватил пожилой мужчина, который был учителем Кунгурова. «Я Женю знал, когда он был маленьким. Женя был интеллигентным, воспитанным, ответственным, всегда прислушивался к напутствиям. Вдумчивым был, а голос у него красивый, с шикарным тембром. <…> Был у нас концерт в ноябре, я на сцене сказал, что Жене присвоили звание заслуженного артиста России. И добавил, что в Заречном есть, кем гордится. Вечная память», — произнес мужчина. Другая знакомая добавила, что голос Кунгурова навсегда останется в ее памяти. «Женя был мужественным, хорошим, исключительным и светлым. Спасибо всем, что пришли. Мы благодарны всем, кто нам помог», — сказала сквозь слезы одна из родственниц певца. «С его уходом я потерял часть себя, часть своей души. И эта утрата уже никогда не будет восполнена. Он прожил очень яркую и насыщенную жизнь. Своей энергией и позитивом он заражал окружающих. И совсем не оставил этой энергии для себя», — отметил друг Кунгурова. Из храма гроб выносили под аплодисменты, кто-то из поклонников в последний раз крикнул артисту «Браво!». Собравшиеся называли Евгения Кунгурова выдающимся человеком. «Он — наша гордость. Мы его часто по телевизору видели, всегда восхищались им. Евгений был талантливым. Это очень большая потеря для Заречного», — поделилась с URA.RU поклонница певца Светлана. «Сколько у нас артистов было, но Евгений был самым лучшим. Он затмил всех», — добавила другая. В 14 часов люди отправились на поминальный обед. У могилы остались лишь пару человек, одна из которых передала журналистам слова родной сестры Кунгурова: «Пишут неправду. То, что он пил, — неправда. Это все после ковида (имеет в виду осложнения, в том числе, вероятно, психологического толка — прим. ред.)». Заречный — родной город Кунгурова, в столице он жил и работал в последние годы. Широкому кругу зрителей свердловчанин стал известен после шоу «Голос», где дошел до финала. Мужчина был дважды женат, у него двое детей. СМИ писали, что причиной трагического поступка послужила психическая болезнь артиста.