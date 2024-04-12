Мэр Екатеринбурга оставил чиновников без выходных в борьбе за федеральные деньги

Глава Екатеринбурга Орлов форсирует сбор голосов за новые парки

13 апреля 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Основным организатором сбора голосов в команде мэра стала Марина Фадеева (слева) Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов недоволен темпами сбора голосов за благоустройство парков и скверов. Главам районов, ответственным вице-мэрам и начальникам подразделений администрации велено даже в выходные координировать процесс, от итогов которого зависит, получит ли город деньги из федерального бюджета. Поручения Орлов раздал накануне за закрытыми дверями. В беседе с корреспондентом глава признался, что пришлось повысить тон. «Мне не нравится темп [сбора], нам надо 380 тысяч [голосов] набрать. Если мы чуть сбавим, то все…» — критично высказался Орлов. Он бьет тревогу с конца марта, когда явка составляла всего 37 тысяч. После первого разноса власти развернули настоящий волонтерский штаб, который координирует вице-мэр Марина Фадеева. В общественном транспорте и ТЦ зазвучали призывы от Орлова и звезды «Уральских пельменей» Андрея Рожкова. А для голосующих горожан придумали бонусы — например, в виде шоколадок. Сделать свой выбор можно по ссылке . Голосование продлится до 30 апреля. На него выдвинули восемь площадок: бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. Результаты могут потерять всякое значение, если установленный Москвой KPI по явке — те самые 380 тысяч голосов, о которых говорит Орлов, — не будет выполнен. Так было в 2023-м с парком «Уралмаш». На текущий момент проголосовали 178,9 тысячи горожан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов недоволен темпами сбора голосов за благоустройство парков и скверов. Главам районов, ответственным вице-мэрам и начальникам подразделений администрации велено даже в выходные координировать процесс, от итогов которого зависит, получит ли город деньги из федерального бюджета. Поручения Орлов раздал накануне за закрытыми дверями. В беседе с корреспондентом глава признался, что пришлось повысить тон. «Мне не нравится темп [сбора], нам надо 380 тысяч [голосов] набрать. Если мы чуть сбавим, то все…» — критично высказался Орлов. Он бьет тревогу с конца марта, когда явка составляла всего 37 тысяч. После первого разноса власти развернули настоящий волонтерский штаб, который координирует вице-мэр Марина Фадеева. В общественном транспорте и ТЦ зазвучали призывы от Орлова и звезды «Уральских пельменей» Андрея Рожкова. А для голосующих горожан придумали бонусы — например, в виде шоколадок. Сделать свой выбор можно по ссылке. Голосование продлится до 30 апреля. На него выдвинули восемь площадок: бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. Результаты могут потерять всякое значение, если установленный Москвой KPI по явке — те самые 380 тысяч голосов, о которых говорит Орлов, — не будет выполнен. Так было в 2023-м с парком «Уралмаш». На текущий момент проголосовали 178,9 тысячи горожан.