РИАН опровергло информацию о переходе Белоусова в Счетную палату

Белоусов остается в правительстве
Информация о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счетную палату не соответствует действительности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве РФ,
Ранее РИА Новости, также со ссылкой на источник, сообщало, что Белоусов может не войти в новый состав правительства. Ему прочили должность председателя Счетной палаты.
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