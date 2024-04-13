РИАН опровергло информацию о переходе Белоусова в Счетную палату

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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Белоусов остается в правительстве Фото:

Информация о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счетную палату не соответствует действительности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве РФ,

Ранее РИА Новости, также со ссылкой на источник, сообщало, что Белоусов может не войти в новый состав правительства. Ему прочили должность председателя Счетной палаты.

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Информация о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счетную палату не соответствует действительности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве РФ, Ранее РИА Новости, также со ссылкой на источник, сообщало, что Белоусов может не войти в новый состав правительства. Ему прочили должность председателя Счетной палаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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