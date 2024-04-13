РИАН: первый вице-премьер Белоусов может лишиться поста в правительстве

РИАН: первый вице-премьер Белоусов может перейти в Счетную палату
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Белоусов может сменить работу Фото:

Первый вице-премьер Андрей Белоусов может оставить должность и перейти на новую работу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, Белоусову прочат председательство в Счетной палате.

«Андрей Белоусов может не попасть в состав нового правительства. Он может занять пост главы Счетной палаты», — сообщает источник РИА Новости.

В ноябре 2022 года прежний глава Счетной палаты Алексей Кудрин перешел на работу в «Яндекс». С этого времени пост остается вакантным. Белоусов стал первым вице-премьером 21 января 2020 года. Ранее он был помощником президента.

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов может оставить должность и перейти на новую работу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, Белоусову прочат председательство в Счетной палате. «Андрей Белоусов может не попасть в состав нового правительства. Он может занять пост главы Счетной палаты», — сообщает источник РИА Новости. В ноябре 2022 года прежний глава Счетной палаты Алексей Кудрин перешел на работу в «Яндекс». С этого времени пост остается вакантным. Белоусов стал первым вице-премьером 21 января 2020 года. Ранее он был помощником президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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