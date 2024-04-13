РИАН: первый вице-премьер Белоусов может лишиться поста в правительстве

Белоусов может сменить работу
Первый вице-премьер Андрей Белоусов может оставить должность и перейти на новую работу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, Белоусову прочат председательство в Счетной палате.
«Андрей Белоусов может не попасть в состав нового правительства. Он может занять пост главы Счетной палаты», — сообщает источник РИА Новости.
В ноябре 2022 года прежний глава Счетной палаты Алексей Кудрин перешел на работу в «Яндекс». С этого времени пост остается вакантным. Белоусов стал первым вице-премьером 21 января 2020 года. Ранее он был помощником президента.
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