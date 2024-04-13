Уровень воды в Урале возле Оренбурга превысил критическую отметку на 225 см

С 14.00 по местному времени уровень воды поднялся на два сантиметра
новость из сюжетаНаводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы
Уровень воды в реке Урале возле Оренбурга превысил критическую отметку на 225 сантиметров. Сейчас он составляет 1 метр 185 сантиметров. Об этом сообщили власти МО Оренбургский район.
С 14.00 по местному времени уровень воды поднялся на два сантиметра. В реке Сакмаре у Татарской Каргалы, наоборот, воды стала убывать. С 14.00 уровень воды снизился на три сантиметра. Сейчас он составляет 746 сантиметров при критической отметке в 870 сантиметров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.