Природа Уровень воды в Урале возле Оренбурга превысил критическую отметку на 225 см 13 апреля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 + С 14.00 по местному времени уровень воды поднялся на два сантиметра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Уровень воды в реке Урале возле Оренбурга превысил критическую отметку на 225 сантиметров. Сейчас он составляет 1 метр 185 сантиметров. Об этом сообщили власти МО Оренбургский район. С 14.00 по местному времени уровень воды поднялся на два сантиметра. В реке Сакмаре у Татарской Каргалы, наоборот, воды стала убывать. С 14.00 уровень воды снизился на три сантиметра. Сейчас он составляет 746 сантиметров при критической отметке в 870 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень воды в реке Урале возле Оренбурга превысил критическую отметку на 225 сантиметров. Сейчас он составляет 1 метр 185 сантиметров. Об этом сообщили власти МО Оренбургский район. С 14.00 по местному времени уровень воды поднялся на два сантиметра. В реке Сакмаре у Татарской Каргалы, наоборот, воды стала убывать. С 14.00 уровень воды снизился на три сантиметра. Сейчас он составляет 746 сантиметров при критической отметке в 870 сантиметров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям