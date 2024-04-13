Уровень воды в Урале возле Оренбурга превысил критическую отметку на 225 см

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
С 14.00 по  местному времени уровень воды поднялся на два сантиметра Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Уровень воды в реке Урале возле Оренбурга превысил критическую отметку на 225 сантиметров. Сейчас он составляет 1 метр 185 сантиметров. Об этом сообщили власти МО Оренбургский район.

С 14.00 по местному времени уровень воды поднялся на два сантиметра. В реке Сакмаре у Татарской Каргалы, наоборот, воды стала убывать. С 14.00 уровень воды снизился на три сантиметра. Сейчас он составляет 746 сантиметров при критической отметке в 870 сантиметров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уровень воды в реке Урале возле Оренбурга превысил критическую отметку на 225 сантиметров. Сейчас он составляет 1 метр 185 сантиметров. Об этом сообщили власти МО Оренбургский район. С 14.00 по местному времени уровень воды поднялся на два сантиметра. В реке Сакмаре у Татарской Каргалы, наоборот, воды стала убывать. С 14.00 уровень воды снизился на три сантиметра. Сейчас он составляет 746 сантиметров при критической отметке в 870 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...