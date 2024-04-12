Школу в ХМАО перевели на дистант из-за роста числа больных

В Мегионе школу №2 перевели на дистант из-за роста числа больных пневмонией

13 апреля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Детей школы №2 перевели на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мегионе (ХМАО) с 10 по 20 апреля в школе №2 дети перешли на дистанционное обучение из-за увеличения роста болеющих внебольничной пневмонией. Об этом сообщили в администрации города. «С 10 по 20 апреля учебный процесс в школе №2 переведен в дистанционный формат в связи с выявлением случаев внебольничной пневмонии у учащихся этого общеобразовательного учреждения. В экстренном порядке специалисты Мегионской городской больницы провели необходимые мероприятия и выявили круг возможных контактов заболевших», — передает администрация города в группе во «ВКонтакте». В остальных школах ситуация находится под контролем. Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия ввела ограничение на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 30 человек. В городе организовали ежедневный мониторинг посещаемости детьми детских садов и школ. Были развернуты утренние фильтры, когда детей с признаками заболеваний не допускают к занятиям. Там уточнили, что внебольничная пневмония — это острое инфекционное заболевание легких, одним из возбудителей которой являются внутриклеточные бактерии. К типичным симптомам заболевания относятся: боль в грудной клетке во время дыхания, сухой кашель, одышка, озноб, повышение температуры тела. Кроме того, болезнь может сопровождаться общими симптомами: снижением артериального давления, тахикардией, болями в суставах, отсутствием аппетита, слабостью, иногда тошнотой и рвотой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мегионе (ХМАО) с 10 по 20 апреля в школе №2 дети перешли на дистанционное обучение из-за увеличения роста болеющих внебольничной пневмонией. Об этом сообщили в администрации города. «С 10 по 20 апреля учебный процесс в школе №2 переведен в дистанционный формат в связи с выявлением случаев внебольничной пневмонии у учащихся этого общеобразовательного учреждения. В экстренном порядке специалисты Мегионской городской больницы провели необходимые мероприятия и выявили круг возможных контактов заболевших», — передает администрация города в группе во «ВКонтакте». В остальных школах ситуация находится под контролем. Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия ввела ограничение на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 30 человек. В городе организовали ежедневный мониторинг посещаемости детьми детских садов и школ. Были развернуты утренние фильтры, когда детей с признаками заболеваний не допускают к занятиям. Там уточнили, что внебольничная пневмония — это острое инфекционное заболевание легких, одним из возбудителей которой являются внутриклеточные бактерии. К типичным симптомам заболевания относятся: боль в грудной клетке во время дыхания, сухой кашель, одышка, озноб, повышение температуры тела. Кроме того, болезнь может сопровождаться общими симптомами: снижением артериального давления, тахикардией, болями в суставах, отсутствием аппетита, слабостью, иногда тошнотой и рвотой.