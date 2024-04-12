В МЧС заявили, что пострадавших нет (архивное фото)
Днем 13 апреля на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщИЛ глава Артемовского городского округа Константин Трофимов.
«На трассе Екб-Реж-Алапаевск на участке между своротом на объездную Режа и перекрестком на Артемовский горит пассажирский автобус», — сообщил Трофимов в соцсети «Вконтакте». Видео ему прислал подписчик.
В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области URA.RU рассказали, что пострадавших нет. Прибывшие на место экипажи оперативно ликвидировали пожар. По какой причине произошло возгорание, пока неизвестно.
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