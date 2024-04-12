12 апреля 2024

На свердловской трассе загорелся автобус с людьми. Видео

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Село Юлдус. Курган, последствия пожара, юлдус, сгоревший автобус
В МЧС заявили, что пострадавших нет (архивное фото) Фото:

Днем 13 апреля на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщИЛ глава Артемовского городского округа Константин Трофимов.

«На трассе Екб-Реж-Алапаевск на участке между своротом на объездную Режа и перекрестком на Артемовский горит пассажирский автобус», — сообщил Трофимов в соцсети «Вконтакте». Видео ему прислал подписчик.

В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области URA.RU рассказали, что пострадавших нет. Прибывшие на место экипажи оперативно ликвидировали пожар. По какой причине произошло возгорание, пока неизвестно.

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Днем 13 апреля на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщИЛ глава Артемовского городского округа Константин Трофимов. «На трассе Екб-Реж-Алапаевск на участке между своротом на объездную Режа и перекрестком на Артемовский горит пассажирский автобус», — сообщил Трофимов в соцсети «Вконтакте». Видео ему прислал подписчик. В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области URA.RU рассказали, что пострадавших нет. Прибывшие на место экипажи оперативно ликвидировали пожар. По какой причине произошло возгорание, пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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