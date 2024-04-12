Происшествия Пожары На свердловской трассе загорелся автобус с людьми. Видео 13 апреля 2024 в 21:03 Размер текста - 17 + В МЧС заявили, что пострадавших нет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Днем 13 апреля на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщИЛ глава Артемовского городского округа Константин Трофимов. «На трассе Екб-Реж-Алапаевск на участке между своротом на объездную Режа и перекрестком на Артемовский горит пассажирский автобус», — сообщил Трофимов в соцсети «Вконтакте». Видео ему прислал подписчик. В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области URA.RU рассказали, что пострадавших нет. Прибывшие на место экипажи оперативно ликвидировали пожар. По какой причине произошло возгорание, пока неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Днем 13 апреля на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщИЛ глава Артемовского городского округа Константин Трофимов. «На трассе Екб-Реж-Алапаевск на участке между своротом на объездную Режа и перекрестком на Артемовский горит пассажирский автобус», — сообщил Трофимов в соцсети «Вконтакте». Видео ему прислал подписчик. В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области URA.RU рассказали, что пострадавших нет. Прибывшие на место экипажи оперативно ликвидировали пожар. По какой причине произошло возгорание, пока неизвестно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям