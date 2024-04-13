13 апреля 2024
12 апреля 2024

В Екатеринбурге заметили голого мужчину, гуляющего по улице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, исеть, город, жк clever park, весна
Мужчина голышом прогулялся по Екатеринбургу (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Химмаше заметили полностью голого мужчину. Он неспеша шел по дороге. Об этом сообщили очевидцы.

«Весна пришла, и екатеринбуржцы становятся нудистами. Очередного голого персонажа заметили на Химмаше», — пишет telegram-канал «Дно Исети».

На кадрах видно, что мужчина неспеша идет по дороге. Перед ним едут две машины: одна передом, вторая задом.

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В Екатеринбурге на Химмаше заметили полностью голого мужчину. Он неспеша шел по дороге. Об этом сообщили очевидцы. «Весна пришла, и екатеринбуржцы становятся нудистами. Очередного голого персонажа заметили на Химмаше», — пишет telegram-канал «Дно Исети». На кадрах видно, что мужчина неспеша идет по дороге. Перед ним едут две машины: одна передом, вторая задом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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