Мужчина голышом прогулялся по Екатеринбургу (архивное фото)
В Екатеринбурге на Химмаше заметили полностью голого мужчину. Он неспеша шел по дороге. Об этом сообщили очевидцы.
«Весна пришла, и екатеринбуржцы становятся нудистами. Очередного голого персонажа заметили на Химмаше», — пишет telegram-канал «Дно Исети».
На кадрах видно, что мужчина неспеша идет по дороге. Перед ним едут две машины: одна передом, вторая задом.
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