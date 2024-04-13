Охотников ХМАО предупредили о наказании за стрельбу по информационным табличкам. Фото

14 апреля 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Охотники в ХМАО пристреливают оружие по информационным табличкам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ХМАО был обнаружен факт стрельбы по информационным табличкам, которые установлены в лесах. Природнадзор Югры предупредил охотников, что за такие деяния предусмотрены штрафы, а иногда — лишение охотничьего билета и оружия. «В ходе проведения постоянных рейдов на территории общедоступных охотничьих угодий инспекторы Природнадзора Югры фиксируют факты повреждения информационных щитов (в результате пристрелки охотничьего ружья). Отправляясь в охотничьи угодья для пристрелки ружья, не забудьте проштудировать законодательные акты Российской Федерации», — написано на сайте ведомства. За нарушение этого правила охотникам грозит от 500 до 4000 рублей с возможной конфискацией оружия и лишением права осуществлять охоту на срок до 2-х лет. Для должностных лиц сумма увеличится до 35 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия Поврежденная информационная табличка из-за пристрелки охотничьего оружия Фото: Природнадзор ХМАО https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/10075349/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО был обнаружен факт стрельбы по информационным табличкам, которые установлены в лесах. Природнадзор Югры предупредил охотников, что за такие деяния предусмотрены штрафы, а иногда — лишение охотничьего билета и оружия. «В ходе проведения постоянных рейдов на территории общедоступных охотничьих угодий инспекторы Природнадзора Югры фиксируют факты повреждения информационных щитов (в результате пристрелки охотничьего ружья). Отправляясь в охотничьи угодья для пристрелки ружья, не забудьте проштудировать законодательные акты Российской Федерации», — написано на сайте ведомства. За нарушение этого правила охотникам грозит от 500 до 4000 рублей с возможной конфискацией оружия и лишением права осуществлять охоту на срок до 2-х лет. Для должностных лиц сумма увеличится до 35 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия