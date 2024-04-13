13 апреля 2024
12 апреля 2024

Охотников ХМАО предупредили о наказании за стрельбу по информационным табличкам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Охотники в ХМАО пристреливают оружие по информационным табличкам Фото:

В ХМАО был обнаружен факт стрельбы по информационным табличкам, которые установлены в лесах. Природнадзор Югры предупредил охотников, что за такие деяния предусмотрены штрафы, а иногда — лишение охотничьего билета и оружия.

«В ходе проведения постоянных рейдов на территории общедоступных охотничьих угодий инспекторы Природнадзора Югры фиксируют факты повреждения информационных щитов (в результате пристрелки охотничьего ружья). Отправляясь в охотничьи угодья для пристрелки ружья, не забудьте проштудировать законодательные акты Российской Федерации», — написано на сайте ведомства.

За нарушение этого правила охотникам грозит от 500 до 4000 рублей с возможной конфискацией оружия и лишением права осуществлять охоту на срок до 2-х лет. Для должностных лиц сумма увеличится до 35 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия

Поврежденная информационная табличка из-за пристрелки охотничьего оружия
Поврежденная информационная табличка из-за пристрелки охотничьего оружия
Фото:

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В ХМАО был обнаружен факт стрельбы по информационным табличкам, которые установлены в лесах. Природнадзор Югры предупредил охотников, что за такие деяния предусмотрены штрафы, а иногда — лишение охотничьего билета и оружия. «В ходе проведения постоянных рейдов на территории общедоступных охотничьих угодий инспекторы Природнадзора Югры фиксируют факты повреждения информационных щитов (в результате пристрелки охотничьего ружья). Отправляясь в охотничьи угодья для пристрелки ружья, не забудьте проштудировать законодательные акты Российской Федерации», — написано на сайте ведомства. За нарушение этого правила охотникам грозит от 500 до 4000 рублей с возможной конфискацией оружия и лишением права осуществлять охоту на срок до 2-х лет. Для должностных лиц сумма увеличится до 35 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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