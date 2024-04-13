Армия и оружие Израиль начал перехватывать БПЛА Ирана 14 апреля 2024 в 02:59 Размер текста - 17 + Первые иранские беспилотники уже сбиты израильскими военными Фото: Министерство обороны Израиля Дроны, запущенные Ираном, военные перехватывают в небе на Сирией и Иорданией. Эти данные опубликованы изданием Times of Israel. «Средства ПВО Израиля начали перехватывать дроны Ирана в небе над Сирией и Иорданией. Это стало возможным благодаря „воздушному зонтику“, который создали США при поддержке союзников», — указано в публикации. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана. За этой атакой последует ответный удар, отметил он. В Иране подтвердили запуск дронов по Израилю и предупредили о ракетной атаке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Дроны, запущенные Ираном, военные перехватывают в небе на Сирией и Иорданией. Эти данные опубликованы изданием Times of Israel. «Средства ПВО Израиля начали перехватывать дроны Ирана в небе над Сирией и Иорданией. Это стало возможным благодаря „воздушному зонтику“, который создали США при поддержке союзников», — указано в публикации. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана. За этой атакой последует ответный удар, отметил он. В Иране подтвердили запуск дронов по Израилю и предупредили о ракетной атаке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям