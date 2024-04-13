Израиль начал перехватывать БПЛА Ирана

Первые иранские беспилотники уже сбиты израильскими военными
Дроны, запущенные Ираном, военные перехватывают в небе на Сирией и Иорданией. Эти данные опубликованы изданием Times of Israel.
«Средства ПВО Израиля начали перехватывать дроны Ирана в небе над Сирией и Иорданией. Это стало возможным благодаря „воздушному зонтику“, который создали США при поддержке союзников», —
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана. За этой атакой последует ответный удар, отметил он. В Иране подтвердили запуск дронов по Израилю и предупредили о ракетной атаке.
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