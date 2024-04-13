13 апреля 2024

Израиль начал перехватывать БПЛА Ирана

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Первые иранские беспилотники уже сбиты израильскими военными
Первые иранские беспилотники уже сбиты израильскими военными Фото:

Дроны, запущенные Ираном, военные перехватывают в небе на Сирией и Иорданией. Эти данные опубликованы изданием Times of Israel.

«Средства ПВО Израиля начали перехватывать дроны Ирана в небе над Сирией и Иорданией. Это стало возможным благодаря „воздушному зонтику“, который создали США при поддержке союзников», — указано в публикации.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана. За этой атакой последует ответный удар, отметил он. В Иране подтвердили запуск дронов по Израилю и предупредили о ракетной атаке.

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Дроны, запущенные Ираном, военные перехватывают в небе на Сирией и Иорданией. Эти данные опубликованы изданием Times of Israel. «Средства ПВО Израиля начали перехватывать дроны Ирана в небе над Сирией и Иорданией. Это стало возможным благодаря „воздушному зонтику“, который создали США при поддержке союзников», — указано в публикации. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана. За этой атакой последует ответный удар, отметил он. В Иране подтвердили запуск дронов по Израилю и предупредили о ракетной атаке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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