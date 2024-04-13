Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке

Иранские беспилотные летательные аппараты начали пересекать воздушное пространство Ирака, сообщают источники в исламской республике. В ближайшее время начнется ракетная атака.
«Иранские беспилотники начали пересекать воздушное пространство Ирака и приблизились к Сирии и Иордании. Ракетная атака начнется в ближайшее время», — пишет агентство Fars. Передает РИА Новости.
США допустили, что Иран может напасть на Израиль 14 апреля. Позже Израиль подтвердил начало иранской атаки. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к удару. Также сообщалось, что воздушное пространство над Тегераном закрыто. Запрет на полеты введен «до особого уведомления властей».
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