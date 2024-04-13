Армия и оружие Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке 14 апреля 2024 в 02:01 Размер текста - 17 + Ракетная атака начнется в ближайшее время (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Иранские беспилотные летательные аппараты начали пересекать воздушное пространство Ирака, сообщают источники в исламской республике. В ближайшее время начнется ракетная атака. «Иранские беспилотники начали пересекать воздушное пространство Ирака и приблизились к Сирии и Иордании. Ракетная атака начнется в ближайшее время», — пишет агентство Fars. Передает РИА Новости. США допустили, что Иран может напасть на Израиль 14 апреля. Позже Израиль подтвердил начало иранской атаки. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к удару. Также сообщалось, что воздушное пространство над Тегераном закрыто. Запрет на полеты введен «до особого уведомления властей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Иранские беспилотные летательные аппараты начали пересекать воздушное пространство Ирака, сообщают источники в исламской республике. В ближайшее время начнется ракетная атака. «Иранские беспилотники начали пересекать воздушное пространство Ирака и приблизились к Сирии и Иордании. Ракетная атака начнется в ближайшее время», — пишет агентство Fars. Передает РИА Новости. США допустили, что Иран может напасть на Израиль 14 апреля. Позже Израиль подтвердил начало иранской атаки. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к удару. Также сообщалось, что воздушное пространство над Тегераном закрыто. Запрет на полеты введен «до особого уведомления властей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям