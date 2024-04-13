13 апреля 2024

Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, воздушная атака, ракетный залп, сбойка,  stock
Ракетная атака начнется в ближайшее время (архивное фото) Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Иранские беспилотные летательные аппараты начали пересекать воздушное пространство Ирака, сообщают источники в исламской республике. В ближайшее время начнется ракетная атака.

«Иранские беспилотники начали пересекать воздушное пространство Ирака и приблизились к Сирии и Иордании. Ракетная атака начнется в ближайшее время», — пишет агентство Fars. Передает РИА Новости.

США допустили, что Иран может напасть на Израиль 14 апреля. Позже Израиль подтвердил начало иранской атаки. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к удару. Также сообщалось, что воздушное пространство над Тегераном закрыто. Запрет на полеты введен «до особого уведомления властей».

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Иранские беспилотные летательные аппараты начали пересекать воздушное пространство Ирака, сообщают источники в исламской республике. В ближайшее время начнется ракетная атака. «Иранские беспилотники начали пересекать воздушное пространство Ирака и приблизились к Сирии и Иордании. Ракетная атака начнется в ближайшее время», — пишет агентство Fars. Передает РИА Новости. США допустили, что Иран может напасть на Израиль 14 апреля. Позже Израиль подтвердил начало иранской атаки. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к удару. Также сообщалось, что воздушное пространство над Тегераном закрыто. Запрет на полеты введен «до особого уведомления властей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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