Боррель осудил атаку Ирана на Израиль

14 апреля 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель назвал атаки серьезной угрозой регионально безопасности Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Евросоюз осуждает нападение Ирана на Израиль. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, эти атаки являются серьезной угрозой региональной безопасности. «Евросоюз решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль. Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности», — написал Боррель в соцсети Х. Иран предупредил об атаках на Израиль и запустил беспилотники и баллистические ракеты. Предполагалось, они достигнут своей цели в ближайшие часы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, войска готовы во всеоружии встретить противника. Он также начал экстренное совещание кабинета военных действий. В США заявили, что готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль. В ближайшее время американский президент Джо Байден проведет консультации с членами Совета национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз осуждает нападение Ирана на Израиль. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, эти атаки являются серьезной угрозой региональной безопасности. «Евросоюз решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль. Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности», — написал Боррель в соцсети Х. Иран предупредил об атаках на Израиль и запустил беспилотники и баллистические ракеты. Предполагалось, они достигнут своей цели в ближайшие часы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, войска готовы во всеоружии встретить противника. Он также начал экстренное совещание кабинета военных действий. В США заявили, что готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль. В ближайшее время американский президент Джо Байден проведет консультации с членами Совета национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке.