Британия переместила истребители на Ближний Восток из-за атаки Ирана

14 апреля 2024 в 05:11 Размер текста - 17 +

Британские истребители займутся перехватом объектов, осуществляющих воздушные атаки Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Военное командование Великобритании переместило несколько дополнительных истребителей и заправщиков на территорию Ближнего Востока. С таким заявлением выступили представители британского Минобороны. Страна выступает союзником Израиля в конфликте с Ираном. «Мы переместили несколько дополнительных истребителей Королевских ВВС и воздушных заправщиков в регион», — написано на сайте ведомства. Технику планируют использовать для противодействия воздушной угрозе. Сбивать ракеты и беспилотники Израилю уже помогают США. Предположительно, в направлении страны будет выпущено от 400 до 500 беспилотных аппаратов и ракет. Евросоюз осудил атаки, потому что они «являются серьезной угрозой региональной безопасности». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военное командование Великобритании переместило несколько дополнительных истребителей и заправщиков на территорию Ближнего Востока. С таким заявлением выступили представители британского Минобороны. Страна выступает союзником Израиля в конфликте с Ираном. «Мы переместили несколько дополнительных истребителей Королевских ВВС и воздушных заправщиков в регион», — написано на сайте ведомства. Технику планируют использовать для противодействия воздушной угрозе. Сбивать ракеты и беспилотники Израилю уже помогают США. Предположительно, в направлении страны будет выпущено от 400 до 500 беспилотных аппаратов и ракет. Евросоюз осудил атаки, потому что они «являются серьезной угрозой региональной безопасности».