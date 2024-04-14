Британия переместила истребители на Ближний Восток из-за атаки Ирана

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Британские истребители займутся перехватом объектов, осуществляющих воздушные атаки
Британские истребители займутся перехватом объектов, осуществляющих воздушные атаки Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Военное командование Великобритании переместило несколько дополнительных истребителей и заправщиков на территорию Ближнего Востока. С таким заявлением выступили представители британского Минобороны. Страна выступает союзником Израиля в конфликте с Ираном.

«Мы переместили несколько дополнительных истребителей Королевских ВВС и воздушных заправщиков в регион», — написано на сайте ведомства. Технику планируют использовать для противодействия воздушной угрозе.

Сбивать ракеты и беспилотники Израилю уже помогают США. Предположительно, в направлении страны будет выпущено от 400 до 500 беспилотных аппаратов и ракет. Евросоюз осудил атаки, потому что они «являются серьезной угрозой региональной безопасности».

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Военное командование Великобритании переместило несколько дополнительных истребителей и заправщиков на территорию Ближнего Востока. С таким заявлением выступили представители британского Минобороны. Страна выступает союзником Израиля в конфликте с Ираном. «Мы переместили несколько дополнительных истребителей Королевских ВВС и воздушных заправщиков в регион», — написано на сайте ведомства. Технику планируют использовать для противодействия воздушной угрозе. Сбивать ракеты и беспилотники Израилю уже помогают США. Предположительно, в направлении страны будет выпущено от 400 до 500 беспилотных аппаратов и ракет. Евросоюз осудил атаки, потому что они «являются серьезной угрозой региональной безопасности».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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