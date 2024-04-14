Британия переместила истребители на Ближний Восток из-за атаки Ирана

Военное командование Великобритании переместило несколько дополнительных истребителей и заправщиков на территорию Ближнего Востока. С таким заявлением выступили представители британского Минобороны. Страна выступает союзником Израиля в конфликте с Ираном.
«Мы переместили несколько дополнительных истребителей Королевских ВВС и воздушных заправщиков в регион», — написано на сайте ведомства. Технику планируют использовать для противодействия воздушной угрозе.
Сбивать ракеты и беспилотники Израилю уже помогают США. Предположительно, в направлении страны будет выпущено от 400 до 500 беспилотных аппаратов и ракет. Евросоюз осудил атаки, потому что они «являются серьезной угрозой региональной безопасности».
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