NBC: США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном

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США уже сбили несколько иранских беспилотников Фото:

Военные силы США пытаются сбивать ракеты и беспилотники, которые Иран выпустил в сторону Израиля. Об этом сообщил телеканал NBC.

«Чиновник США подтвердил, что Иран выпустил ракеты по Израилю. Американские военные пытаются сбить иранские ракеты и беспилотники, направляющиеся в сторону Израиля», — пишет издание со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что США уже сбили несколько иранских беспилотников. Подтверждений об успешном перехвате ракет пока нет.

Ранее URA.RU сообщало, что США организовали подготовку к иранскому «крупному нападению» на Израиль. Официальные лица США предполагают, что будет запущено от 400 до 500 беспилотных летательных аппаратов и ракет. В Евросоюзе осудили эти атаки, так как они являются серьезной угрозой региональной безопасности.

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Военные силы США пытаются сбивать ракеты и беспилотники, которые Иран выпустил в сторону Израиля. Об этом сообщил телеканал NBC. «Чиновник США подтвердил, что Иран выпустил ракеты по Израилю. Американские военные пытаются сбить иранские ракеты и беспилотники, направляющиеся в сторону Израиля», — пишет издание со ссылкой на свой источник. Отмечается, что США уже сбили несколько иранских беспилотников. Подтверждений об успешном перехвате ракет пока нет. Ранее URA.RU сообщало, что США организовали подготовку к иранскому «крупному нападению» на Израиль. Официальные лица США предполагают, что будет запущено от 400 до 500 беспилотных летательных аппаратов и ракет. В Евросоюзе осудили эти атаки, так как они являются серьезной угрозой региональной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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