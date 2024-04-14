NBC: США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном

Военные силы США пытаются сбивать ракеты и беспилотники, которые Иран выпустил в сторону Израиля. Об этом сообщил телеканал NBC.
«Чиновник США подтвердил, что Иран выпустил ракеты по Израилю. Американские военные пытаются сбить иранские ракеты и беспилотники, направляющиеся в сторону Израиля», — пишет издание со ссылкой на свой источник.
Отмечается, что США уже сбили несколько иранских беспилотников. Подтверждений об успешном перехвате ракет пока нет.
Ранее URA.RU сообщало, что США организовали подготовку к иранскому «крупному нападению» на Израиль. Официальные лица США предполагают, что будет запущено от 400 до 500 беспилотных летательных аппаратов и ракет. В Евросоюзе осудили эти атаки, так как они являются серьезной угрозой региональной безопасности.
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