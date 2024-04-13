13 апреля 2024
12 апреля 2024

В ЯНАО ограничили движение на трассе из-за непогоды

На трассе Надым — Салехард ограничили движение
© Служба новостей «URA.RU»
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14 апреля в округе ожидается сильный ветер Фото:

На участке трассы Надым — Салехард временно ограничили движение из-за метели и сильного ветра на дорогах. Об этом сообщила администрация Надымского района.

«Из-за ухудшения погодных условий 13 апреля с 22:00 ограничено движение на участке трассы Надым — Салехард от перекрестка на Аксарку в сторону Надыма. Метель, видимость ограничена. Дорожные службы проводят работы по расчистке дорожного полотна», — написала администрация в telegram-канале.

Как сообщили в госавтоинспекции Ямала, 14 апреля в округе ожидается сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Отмечается, что сотрудники ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации можно обращаться за помощью к сотрудникам полиции по телефону «112» (102 для сотовой связи).

Обновлено, 10:28:

«Региональная дорога Надым — Салехард открыта для движения», — написала госавтоинспекции Ямала. Проезд по дороге был временно ограничен с 13 апреля.

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На участке трассы Надым — Салехард временно ограничили движение из-за метели и сильного ветра на дорогах. Об этом сообщила администрация Надымского района. «Из-за ухудшения погодных условий 13 апреля с 22:00 ограничено движение на участке трассы Надым — Салехард от перекрестка на Аксарку в сторону Надыма. Метель, видимость ограничена. Дорожные службы проводят работы по расчистке дорожного полотна», — написала администрация в telegram-канале. Как сообщили в госавтоинспекции Ямала, 14 апреля в округе ожидается сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Отмечается, что сотрудники ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации можно обращаться за помощью к сотрудникам полиции по телефону «112» (102 для сотовой связи). Обновлено, 10:28: «Региональная дорога Надым — Салехард открыта для движения», — написала госавтоинспекции Ямала. Проезд по дороге был временно ограничен с 13 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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