В ЯНАО ограничили движение на трассе из-за непогоды

На трассе Надым — Салехард ограничили движение

14 апреля 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

14 апреля в округе ожидается сильный ветер Фото: Илья Московец © URA.RU На участке трассы Надым — Салехард временно ограничили движение из-за метели и сильного ветра на дорогах. Об этом сообщила администрация Надымского района. «Из-за ухудшения погодных условий 13 апреля с 22:00 ограничено движение на участке трассы Надым — Салехард от перекрестка на Аксарку в сторону Надыма. Метель, видимость ограничена. Дорожные службы проводят работы по расчистке дорожного полотна», — написала администрация в telegram-канале. Как сообщили в госавтоинспекции Ямала, 14 апреля в округе ожидается сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Отмечается, что сотрудники ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации можно обращаться за помощью к сотрудникам полиции по телефону «112» (102 для сотовой связи). Обновлено, 10:28: «Региональная дорога Надым — Салехард открыта для движения», — написала госавтоинспекции Ямала. Проезд по дороге был временно ограничен с 13 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На участке трассы Надым — Салехард временно ограничили движение из-за метели и сильного ветра на дорогах. Об этом сообщила администрация Надымского района. «Из-за ухудшения погодных условий 13 апреля с 22:00 ограничено движение на участке трассы Надым — Салехард от перекрестка на Аксарку в сторону Надыма. Метель, видимость ограничена. Дорожные службы проводят работы по расчистке дорожного полотна», — написала администрация в telegram-канале. Как сообщили в госавтоинспекции Ямала, 14 апреля в округе ожидается сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Отмечается, что сотрудники ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации можно обращаться за помощью к сотрудникам полиции по телефону «112» (102 для сотовой связи). Обновлено, 10:28: «Региональная дорога Надым — Салехард открыта для движения», — написала госавтоинспекции Ямала. Проезд по дороге был временно ограничен с 13 апреля.