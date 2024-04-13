Наводнение в Казахстане не повлияло на работу курганских пограничных пунктов

Наводнение в Республике Казахстан не повлияло на работу российских пунктов пропуска на границе Курганской области с Казахстаном. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
«Информации об изменениях в работе не поступало. Российские пункты пропуска продолжают работать в штатном режиме», — рассказали в ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
Ранее URA.RU писало, что въезд в Петропавловск (Казахстан) со стороны Тюменской и Курганской областей закрыт, а все автобусы на ближайшие даты были отменены. Как сообщали специалисты Тобольского ПАТП, это было связано с прорывом дамбы во время паводка. Подробнее о паводковой обстановке в регионе — в онлайн-трансляции агентства.
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Наводнение в Республике Казахстан не повлияло на работу российских пунктов пропуска на границе Курганской области с Казахстаном. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Информации об изменениях в работе не поступало. Российские пункты пропуска продолжают работать в штатном режиме», — рассказали в ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Ранее URA.RU писало, что въезд в Петропавловск (Казахстан) со стороны Тюменской и Курганской областей закрыт, а все автобусы на ближайшие даты были отменены. Как сообщали специалисты Тобольского ПАТП, это было связано с прорывом дамбы во время паводка. Подробнее о паводковой обстановке в регионе — в онлайн-трансляции агентства.