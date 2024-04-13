13 апреля 2024

Наводнение в Казахстане не повлияло на работу курганских пограничных пунктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, шлагбаум, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Пограничные пункты на границе Курганской области с Казахстаном работают в штатном режиме Фото:
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Наводнение в Республике Казахстан не повлияло на работу российских пунктов пропуска на границе Курганской области с Казахстаном. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Информации об изменениях в работе не поступало. Российские пункты пропуска продолжают работать в штатном режиме», — рассказали в ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Ранее URA.RU писало, что въезд в Петропавловск (Казахстан) со стороны Тюменской и Курганской областей закрыт, а все автобусы на ближайшие даты были отменены. Как сообщали специалисты Тобольского ПАТП, это было связано с прорывом дамбы во время паводка. Подробнее о паводковой обстановке в регионе — в онлайн-трансляции агентства.

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Наводнение в Республике Казахстан не повлияло на работу российских пунктов пропуска на границе Курганской области с Казахстаном. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Информации об изменениях в работе не поступало. Российские пункты пропуска продолжают работать в штатном режиме», — рассказали в ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Ранее URA.RU писало, что въезд в Петропавловск (Казахстан) со стороны Тюменской и Курганской областей закрыт, а все автобусы на ближайшие даты были отменены. Как сообщали специалисты Тобольского ПАТП, это было связано с прорывом дамбы во время паводка. Подробнее о паводковой обстановке в регионе — в онлайн-трансляции агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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