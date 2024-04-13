Общество Наводнение в Казахстане не повлияло на работу курганских пограничных пунктов 14 апреля 2024 в 12:01 Размер текста - 17 + Пограничные пункты на границе Курганской области с Казахстаном работают в штатном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Наводнение в Республике Казахстан не повлияло на работу российских пунктов пропуска на границе Курганской области с Казахстаном. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Информации об изменениях в работе не поступало. Российские пункты пропуска продолжают работать в штатном режиме», — рассказали в ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Ранее URA.RU писало, что въезд в Петропавловск (Казахстан) со стороны Тюменской и Курганской областей закрыт, а все автобусы на ближайшие даты были отменены. Как сообщали специалисты Тобольского ПАТП, это было связано с прорывом дамбы во время паводка. Подробнее о паводковой обстановке в регионе — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Наводнение в Республике Казахстан не повлияло на работу российских пунктов пропуска на границе Курганской области с Казахстаном. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Информации об изменениях в работе не поступало. Российские пункты пропуска продолжают работать в штатном режиме», — рассказали в ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Ранее URA.RU писало, что въезд в Петропавловск (Казахстан) со стороны Тюменской и Курганской областей закрыт, а все автобусы на ближайшие даты были отменены. Как сообщали специалисты Тобольского ПАТП, это было связано с прорывом дамбы во время паводка. Подробнее о паводковой обстановке в регионе — в онлайн-трансляции агентства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям