13 апреля 2024

Рейсы из Тюменской и Курганской областей в Петропавловск отменили из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Размытая дорога. Сочи, школьный автобус, автобус
Заехать в Петропавловск можно со стороны Омска Фото:

Въезд в Петропавловск со стороны Тюменской и Курганской областей закрыт, все автобусы на ближайшие даты отменили. Это связано с прорывом дамбы во время паводка, пояснили URA.RU в справочной службе Тобольского ПАТП.

«Да, 14 апреля автобуса не будет. Написано, что в связи с прорывом дамбы», — рассказала оператор.

Заехать в Петропавловск сейчас можно только со стороны Омска. В Тюмени еще остались водители автобусов, которые не могут вернуться домой из-за осложняющейся ситуации с паводком.

Вода из Казахстана даст резкий прирост уровня реки Тобол. Под воду будут уходить жилые дома и приусадебные участки.

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Въезд в Петропавловск со стороны Тюменской и Курганской областей закрыт, все автобусы на ближайшие даты отменили. Это связано с прорывом дамбы во время паводка, пояснили URA.RU в справочной службе Тобольского ПАТП. «Да, 14 апреля автобуса не будет. Написано, что в связи с прорывом дамбы», — рассказала оператор. Заехать в Петропавловск сейчас можно только со стороны Омска. В Тюмени еще остались водители автобусов, которые не могут вернуться домой из-за осложняющейся ситуации с паводком. Вода из Казахстана даст резкий прирост уровня реки Тобол. Под воду будут уходить жилые дома и приусадебные участки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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