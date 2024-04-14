ЦАХАЛ объявил об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Видео

ЦАХАЛ: Израиль сорвал атаку Ирана «непревзойденным образом»

14 апреля 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Израиль«непревзойденным образом» ответил на удары Ирана, сообщил глава ЦАХАЛ Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Израиль и его партнеры «непревзойденным образом» ответили на удары Ирана, однако кампания еще не окончена. Об этом сообщил глава Минобороны Израиля (ЦАХАЛ) Йоав Галант, подчеркнув, что действия Тегерена «подтолкнули Ближний Восток к эскалации». «Израиль с партнерами сорвали атаку Ирана непревзойденным образом, но кампания еще не окончена. Сегодня вечером Иран совершил очень серьезный поступок, подтолкнув Ближний Восток к эскалации. Мы делаем и будем делать все необходимое для защиты безопасности гражданского населения Государства Израиль», — сказал Йоав Галант. В ЦАХАЛ уточнили, что после ночной атаки «незначительные повреждения» получила военная база ВВС «Неватим». К утру воздушное пространство начали открывать Израиль и Иордания. По последним данным, в больницы доставлено 12 человек. Иран нанес удар беспилотниками по Израилю 14 апреля. По словам американских чиновников, Иран выпустил 185 дронов и 36 ракет. Это стало ответом Тегерана на атаку Израиля по посольству Ирана в Сирии. Тогда погибли 13 человек, здание было уничтожено. Посол и постоянный представитель Исламской республики при ООН Амир Саид Иравани после ночной атаки Ирана заявил, что страна может нанести удар «еще большей силы», если Израиль ответит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль и его партнеры «непревзойденным образом» ответили на удары Ирана, однако кампания еще не окончена. Об этом сообщил глава Минобороны Израиля (ЦАХАЛ) Йоав Галант, подчеркнув, что действия Тегерена «подтолкнули Ближний Восток к эскалации». «Израиль с партнерами сорвали атаку Ирана непревзойденным образом, но кампания еще не окончена. Сегодня вечером Иран совершил очень серьезный поступок, подтолкнув Ближний Восток к эскалации. Мы делаем и будем делать все необходимое для защиты безопасности гражданского населения Государства Израиль», — сказал Йоав Галант. В ЦАХАЛ уточнили, что после ночной атаки «незначительные повреждения» получила военная база ВВС «Неватим». К утру воздушное пространство начали открывать Израиль и Иордания. По последним данным, в больницы доставлено 12 человек. Иран нанес удар беспилотниками по Израилю 14 апреля. По словам американских чиновников, Иран выпустил 185 дронов и 36 ракет. Это стало ответом Тегерана на атаку Израиля по посольству Ирана в Сирии. Тогда погибли 13 человек, здание было уничтожено. Посол и постоянный представитель Исламской республики при ООН Амир Саид Иравани после ночной атаки Ирана заявил, что страна может нанести удар «еще большей силы», если Израиль ответит.