Генштаб Ирана: операция «Правдивое обещание» против Израиля завершена

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Иран пригрозил США ударами по их базам Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Иран заявил о завершении ответных ударов по Израилю. Об этом заявил начальник штаба иранских Вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Бакери. По его словам, операция «Правдивое обещание» в отношении Израиля выполнена.

«Операция „Правдивое обещание“ в отношении Израиля выполнена. Но вооруженные силы готовы, и мы будем действовать в случае необходимости», — отметил Бакери. Заявление передал израильский телеканал PressTV.

Кроме того, Иран через Швейцарию предупредил США о том, что их базы станут военной целью. Это произойдет, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля.

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Иран заявил о завершении ответных ударов по Израилю. Об этом заявил начальник штаба иранских Вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Бакери. По его словам, операция «Правдивое обещание» в отношении Израиля выполнена. «Операция „Правдивое обещание“ в отношении Израиля выполнена. Но вооруженные силы готовы, и мы будем действовать в случае необходимости», — отметил Бакери. Заявление передал израильский телеканал PressTV. Кроме того, Иран через Швейцарию предупредил США о том, что их базы станут военной целью. Это произойдет, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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