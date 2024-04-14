Генштаб Ирана: операция «Правдивое обещание» против Израиля завершена

Иран пригрозил США ударами по их базам
новость из сюжетаВоенный конфликт между Ираном и Израилем
Иран заявил о завершении ответных ударов по Израилю. Об этом заявил начальник штаба иранских Вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Бакери. По его словам, операция «Правдивое обещание» в отношении Израиля выполнена.
«Операция „Правдивое обещание“ в отношении Израиля выполнена. Но вооруженные силы готовы, и мы будем действовать в случае необходимости», — отметил Бакери. Заявление передал израильский
Кроме того, Иран через Швейцарию предупредил США о том, что их базы станут военной целью. Это произойдет, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля.
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