Совбез ООН экстренно соберется из-за атаки Ирана на Израиль. Видео

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
Италия запросила срочное заседание СБ ООН из-за атак Ирана Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Совбез ООН проведет заседание из-за ударов со стороны Ирана по Израилю. Об этом сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем telegram-канале.

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Что известно об иранской атаке по территории Израиля: главное к утру 14 апреля

«В связи с атакой Ирана против Израиля по запросу последнего на 14 апреля в 16.00 по Нью-Йорку (23:00 мск) назначено срочное заседание СБ ООН», — сообщил Полянский. Он также добавил, что наметился потенциально новый острейший ближневосточный кризис

Ранее сообщалось о том, что посол Израиля в ООН Гилад Эрданза просил срочного заседания СБ ООН из-за атак Ирана. Он послал соответствующее письмо своему мальтийскому коллеге, возглавляющему Совет Безопасности ООН.

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Совбез ООН проведет заседание из-за ударов со стороны Ирана по Израилю. Об этом сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. «В связи с атакой Ирана против Израиля по запросу последнего на 14 апреля в 16.00 по Нью-Йорку (23:00 мск) назначено срочное заседание СБ ООН», — сообщил Полянский. Он также добавил, что наметился потенциально новый острейший ближневосточный кризис Ранее сообщалось о том, что посол Израиля в ООН Гилад Эрданза просил срочного заседания СБ ООН из-за атак Ирана. Он послал соответствующее письмо своему мальтийскому коллеге, возглавляющему Совет Безопасности ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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