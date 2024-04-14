«В связи с атакой Ирана против Израиля по запросу последнего на 14 апреля в 16.00 по Нью-Йорку (23:00 мск) назначено срочное заседание СБ ООН», — сообщил Полянский. Он также добавил, что наметился потенциально новый острейший ближневосточный кризис
Ранее сообщалось о том, что посол Израиля в ООН Гилад Эрданза просил срочного заседания СБ ООН из-за атак Ирана. Он послал соответствующее письмо своему мальтийскому коллеге, возглавляющему Совет Безопасности ООН.
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Совбез ООН проведет заседание из-за ударов со стороны Ирана по Израилю. Об этом сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. «В связи с атакой Ирана против Израиля по запросу последнего на 14 апреля в 16.00 по Нью-Йорку (23:00 мск) назначено срочное заседание СБ ООН», — сообщил Полянский. Он также добавил, что наметился потенциально новый острейший ближневосточный кризис Ранее сообщалось о том, что посол Израиля в ООН Гилад Эрданза просил срочного заседания СБ ООН из-за атак Ирана. Он послал соответствующее письмо своему мальтийскому коллеге, возглавляющему Совет Безопасности ООН.