Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высмеял, что все бойцы ВСУ, кроме экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, являются поварами. Он вспомнил, как один из военнопленных сказал, что уже два года воюет против России, являясь при этом кулинаром.
«99% бойцов ВСУ не хотят воевать. Их насильно закидывают в топку войны, на передовую. По признанию одного из них, он уже два года на фронте и является поваром. Такая вот заготовленная „фишка“ бойцов ВСУ. Получается, что кроме Залужного в украинской армии все повара», —
Командир чеченского спецназа подчеркнул, что «Ахмат» вместе с четвертой бригадой второго Армейского корпуса ВС России успешно продвигаются в районе Клещеевки. В то же время Киев продолжает посылать на этот участок фронта неподготовленных солдат.
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