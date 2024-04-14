Командир «Ахмата»: в рядах ВСУ все повара кроме Залужного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, ахмат, солдат, z войска, литера z, сво, кадыровцы
«Ахмат» и армия России успешно продвигаются в районе Клещеевки, сказал Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высмеял, что все бойцы ВСУ, кроме экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, являются поварами. Он вспомнил, как один из военнопленных сказал, что уже два года воюет против России, являясь при этом кулинаром.

«99% бойцов ВСУ не хотят воевать. Их насильно закидывают в топку войны, на передовую. По признанию одного из них, он уже два года на фронте и является поваром. Такая вот заготовленная „фишка“ бойцов ВСУ. Получается, что кроме Залужного в украинской армии все повара», — написал Апти Алаудинов в своем telegram-канале.

Командир чеченского спецназа подчеркнул, что «Ахмат» вместе с четвертой бригадой второго Армейского корпуса ВС России успешно продвигаются в районе Клещеевки. В то же время Киев продолжает посылать на этот участок фронта неподготовленных солдат.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высмеял, что все бойцы ВСУ, кроме экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, являются поварами. Он вспомнил, как один из военнопленных сказал, что уже два года воюет против России, являясь при этом кулинаром. «99% бойцов ВСУ не хотят воевать. Их насильно закидывают в топку войны, на передовую. По признанию одного из них, он уже два года на фронте и является поваром. Такая вот заготовленная „фишка“ бойцов ВСУ. Получается, что кроме Залужного в украинской армии все повара», — написал Апти Алаудинов в своем telegram-канале. Командир чеченского спецназа подчеркнул, что «Ахмат» вместе с четвертой бригадой второго Армейского корпуса ВС России успешно продвигаются в районе Клещеевки. В то же время Киев продолжает посылать на этот участок фронта неподготовленных солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...