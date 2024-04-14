В Израиле надеются на поддержку России из-за обстрела Ирана

В Израиле надеются, что Россия осудит удары по еврейскому государству со стороны Ирана. Об этом заявила израильский посол в РФ Симона Гальперин.
«Мы ожидаем от наших российских коллег осуждения беспрецедентной иранской атаки по территории Израиля, а также надеемся на противодействие со стороны России попыткам Ирана дестабилизировать регион», — заявила Сим она Гальперин. Ее слова передает РИА Новости. Диппредставитель подчеркнула, что дипломаты из России осведомлены характером атак на Израиль.
В ночь на 14 апреля Израиль был атакован сотнями ракет со стороны Ирана. Причиной тому стал удар израильской авиации по иранскому консульству в Дамаске.
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