Высокооплачиваемые вакансии в ХМАО без опыта работы

В ХМАО флорист и менеджер в интернете без опыта зарабатывают от 100 тысяч рублей

14 апреля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

В Сургуте флористу готовы платить 120 тысяч рублей Фото: Александра Игнатюк © URA.RU В ХМАО несколько специалистов без опыта работы могут зарабатывать от 100 тысяч рублей. В регионе к таким вакансиям относятся флорист, разнорабочий в теплицы и менеджер в интернет магазин. URA.RU составило список актуальных вакансий без опыта работы на основе «Авито». Разнорабочий в теплицы Работа в Нефтеюганске без опыта работы. В обязанности входит сбор огурцов, обрывы листа, уборка полотна. Зарплата от 119 тысяч рублей. Сотруднику предоставляется бесплатное проживание, питание, если это будет необходимо. По словам работодателя, кандидата могут официально оформить и заселить в день обращения. Флорист В Сургуте открыто несколько вакансий: помощник флориста и флорист. Опыт не обязателен, так как компания готова обучать в процессе работы. Зарплата до 120 тысяч рублей. Менеджер в интернет-магазин Работа полностью удаленная. Требуются представители на работу с маркетплейсами. Зарплата от 70 до 100 тысяч рублей. Сотруднику предоставляется бесплатное обучение, личный куратор, товары для магазинов. В обязанности входит добавление или обновление товаров, работа с отзывами и обращениями клиентов. К требованию относится постоянный доступ в интернет. Работодатель отмечает, что для регистрации на маркетплейсах нужно будет открывать ИП. Упаковщик на склад конфет В Сургут ищут упаковщика на склад конфет на работу вахтовым методом. Сотруднику обещают бесплатное проживание и питание. Кроме того, предоставляется спецодежда. Зарплата до 115 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО несколько специалистов без опыта работы могут зарабатывать от 100 тысяч рублей. В регионе к таким вакансиям относятся флорист, разнорабочий в теплицы и менеджер в интернет магазин. URA.RU составило список актуальных вакансий без опыта работы на основе «Авито». Работа в Нефтеюганске без опыта работы. В обязанности входит сбор огурцов, обрывы листа, уборка полотна. Зарплата от 119 тысяч рублей. Сотруднику предоставляется бесплатное проживание, питание, если это будет необходимо. По словам работодателя, кандидата могут официально оформить и заселить в день обращения. В Сургуте открыто несколько вакансий: помощник флориста и флорист. Опыт не обязателен, так как компания готова обучать в процессе работы. Зарплата до 120 тысяч рублей. Работа полностью удаленная. Требуются представители на работу с маркетплейсами. Зарплата от 70 до 100 тысяч рублей. Сотруднику предоставляется бесплатное обучение, личный куратор, товары для магазинов. В обязанности входит добавление или обновление товаров, работа с отзывами и обращениями клиентов. К требованию относится постоянный доступ в интернет. Работодатель отмечает, что для регистрации на маркетплейсах нужно будет открывать ИП. В Сургут ищут упаковщика на склад конфет на работу вахтовым методом. Сотруднику обещают бесплатное проживание и питание. Кроме того, предоставляется спецодежда. Зарплата до 115 тысяч рублей.