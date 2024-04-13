Высокооплачиваемые вакансии в ХМАО без опыта работы

В ХМАО несколько специалистов без опыта работы могут зарабатывать от 100 тысяч рублей. В регионе к таким вакансиям относятся флорист, разнорабочий в теплицы и менеджер в интернет магазин. URA.RU составило список актуальных вакансий без опыта работы на основе «Авито».
Разнорабочий в теплицы
Работа в Нефтеюганске без опыта работы. В обязанности входит сбор огурцов, обрывы листа, уборка полотна. Зарплата от 119 тысяч рублей. Сотруднику предоставляется бесплатное проживание, питание, если это будет необходимо. По словам работодателя, кандидата могут официально оформить и заселить в день обращения.
Флорист
В Сургуте открыто несколько вакансий: помощник флориста и флорист. Опыт не обязателен, так как компания готова обучать в процессе работы. Зарплата до 120 тысяч рублей.
Менеджер в интернет-магазин
Работа полностью удаленная. Требуются представители на работу с маркетплейсами. Зарплата от 70 до 100 тысяч рублей. Сотруднику предоставляется бесплатное обучение, личный куратор, товары для магазинов. В обязанности входит добавление или обновление товаров, работа с отзывами и обращениями клиентов. К требованию относится постоянный доступ в интернет. Работодатель отмечает, что для регистрации на маркетплейсах нужно будет открывать ИП.
Упаковщик на склад конфет
В Сургут ищут упаковщика на склад конфет на работу вахтовым методом. Сотруднику обещают бесплатное проживание и питание. Кроме того, предоставляется спецодежда. Зарплата до 115 тысяч рублей.
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