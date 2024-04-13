13 апреля 2024
12 апреля 2024

Высокооплачиваемые вакансии в ХМАО без опыта работы

В ХМАО флорист и менеджер в интернете без опыта зарабатывают от 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Цветочный магазин "Анютины глазки". Букеты и цветы. Екатеринбург., анютины глазки, флорист, букет, цветочный магазин, цветы
В Сургуте флористу готовы платить 120 тысяч рублей Фото:

В ХМАО несколько специалистов без опыта работы могут зарабатывать от 100 тысяч рублей. В регионе к таким вакансиям относятся флорист, разнорабочий в теплицы и менеджер в интернет магазин. URA.RU составило список актуальных вакансий без опыта работы на основе «Авито».

Разнорабочий в теплицы

Работа в Нефтеюганске без опыта работы. В обязанности входит сбор огурцов, обрывы листа, уборка полотна. Зарплата от 119 тысяч рублей. Сотруднику предоставляется бесплатное проживание, питание, если это будет необходимо. По словам работодателя, кандидата могут официально оформить и заселить в день обращения.

Флорист

В Сургуте открыто несколько вакансий: помощник флориста и флорист. Опыт не обязателен, так как компания готова обучать в процессе работы. Зарплата до 120 тысяч рублей.

Менеджер в интернет-магазин

Работа полностью удаленная. Требуются представители на работу с маркетплейсами. Зарплата от 70 до 100 тысяч рублей. Сотруднику предоставляется бесплатное обучение, личный куратор, товары для магазинов. В обязанности входит добавление или обновление товаров, работа с отзывами и обращениями клиентов. К требованию относится постоянный доступ в интернет. Работодатель отмечает, что для регистрации на маркетплейсах нужно будет открывать ИП.

Упаковщик на склад конфет

В Сургут ищут упаковщика на склад конфет на работу вахтовым методом. Сотруднику обещают бесплатное проживание и питание. Кроме того, предоставляется спецодежда. Зарплата до 115 тысяч рублей.

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В ХМАО несколько специалистов без опыта работы могут зарабатывать от 100 тысяч рублей. В регионе к таким вакансиям относятся флорист, разнорабочий в теплицы и менеджер в интернет магазин. URA.RU составило список актуальных вакансий без опыта работы на основе «Авито». Работа в Нефтеюганске без опыта работы. В обязанности входит сбор огурцов, обрывы листа, уборка полотна. Зарплата от 119 тысяч рублей. Сотруднику предоставляется бесплатное проживание, питание, если это будет необходимо. По словам работодателя, кандидата могут официально оформить и заселить в день обращения. В Сургуте открыто несколько вакансий: помощник флориста и флорист. Опыт не обязателен, так как компания готова обучать в процессе работы. Зарплата до 120 тысяч рублей. Работа полностью удаленная. Требуются представители на работу с маркетплейсами. Зарплата от 70 до 100 тысяч рублей. Сотруднику предоставляется бесплатное обучение, личный куратор, товары для магазинов. В обязанности входит добавление или обновление товаров, работа с отзывами и обращениями клиентов. К требованию относится постоянный доступ в интернет. Работодатель отмечает, что для регистрации на маркетплейсах нужно будет открывать ИП. В Сургут ищут упаковщика на склад конфет на работу вахтовым методом. Сотруднику обещают бесплатное проживание и питание. Кроме того, предоставляется спецодежда. Зарплата до 115 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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