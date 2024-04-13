13 апреля 2024
12 апреля 2024

Бастрыкин взял на контроль ситуацию в деревне Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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мыс Стрелка. Пермь, грунтовая дорога, грязь, распутица, бездорожье
Жителям деревни приходится ходить по грязи Фото:

Бастрыкин отреагировал на информацию о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Большая Мось (Пермский край) и взял ситуацию под собственный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«В СМИ и социальной сети сообщается об отсутствии надлежащей транспортной инфраструктуры в деревне Большая Мось Пермского края. В населенном пункте, в котором предоставлено более тысячи земельных участков многодетным семьям, нет асфальтного покрытия и пешеходных тротуаров. Дорога покрыта многочисленными ямами и колеями, в связи с чем возможность проезда общественного транспорта отсутствует», — сказано в посте в telegram-канале ведомства.

Многим жителям, не имеющим личного транспорта, приходится преодолевать большие расстояния до остановок пешком по размытой дороге. Граждане уже обращались в администрацию, но для решения проблемы ничего предпринято не было.

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Бастрыкин отреагировал на информацию о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Большая Мось (Пермский край) и взял ситуацию под собственный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. «В СМИ и социальной сети сообщается об отсутствии надлежащей транспортной инфраструктуры в деревне Большая Мось Пермского края. В населенном пункте, в котором предоставлено более тысячи земельных участков многодетным семьям, нет асфальтного покрытия и пешеходных тротуаров. Дорога покрыта многочисленными ямами и колеями, в связи с чем возможность проезда общественного транспорта отсутствует», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Многим жителям, не имеющим личного транспорта, приходится преодолевать большие расстояния до остановок пешком по размытой дороге. Граждане уже обращались в администрацию, но для решения проблемы ничего предпринято не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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