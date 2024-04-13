Бастрыкин взял на контроль ситуацию в деревне Пермского края

Бастрыкин отреагировал на информацию о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Большая Мось (Пермский край) и взял ситуацию под собственный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«В СМИ и социальной сети сообщается об отсутствии надлежащей транспортной инфраструктуры в деревне Большая Мось Пермского края. В населенном пункте, в котором предоставлено более тысячи земельных участков многодетным семьям, нет асфальтного покрытия и пешеходных тротуаров. Дорога покрыта многочисленными ямами и колеями, в связи с чем возможность проезда общественного транспорта отсутствует», — сказано в посте в telegram-канале ведомства.
Многим жителям, не имеющим личного транспорта, приходится преодолевать большие расстояния до остановок пешком по размытой дороге. Граждане уже обращались в администрацию, но для решения проблемы ничего предпринято не было.
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Бастрыкин отреагировал на информацию о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Большая Мось (Пермский край) и взял ситуацию под собственный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. «В СМИ и социальной сети сообщается об отсутствии надлежащей транспортной инфраструктуры в деревне Большая Мось Пермского края. В населенном пункте, в котором предоставлено более тысячи земельных участков многодетным семьям, нет асфальтного покрытия и пешеходных тротуаров. Дорога покрыта многочисленными ямами и колеями, в связи с чем возможность проезда общественного транспорта отсутствует», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Многим жителям, не имеющим личного транспорта, приходится преодолевать большие расстояния до остановок пешком по размытой дороге. Граждане уже обращались в администрацию, но для решения проблемы ничего предпринято не было.