Бастрыкин взял на контроль ситуацию в деревне Пермского края

Жителям деревни приходится ходить по грязи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бастрыкин отреагировал на информацию о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Большая Мось (Пермский край) и взял ситуацию под собственный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«В СМИ и социальной сети сообщается об отсутствии надлежащей транспортной инфраструктуры в деревне Большая Мось Пермского края. В населенном пункте, в котором предоставлено более тысячи земельных участков многодетным семьям, нет асфальтного покрытия и пешеходных тротуаров. Дорога покрыта многочисленными ямами и колеями, в связи с чем возможность проезда общественного транспорта отсутствует», — сказано в посте в telegram-канале ведомства.

Многим жителям, не имеющим личного транспорта, приходится преодолевать большие расстояния до остановок пешком по размытой дороге. Граждане уже обращались в администрацию, но для решения проблемы ничего предпринято не было.