Силовики съехались на концерт группы «Пикник» в Екатеринбурге. Фото

14 апреля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

МТС Live Холл соответствует всем мерам безопасности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Екатеринбурге сегодня, 14 апреля, выступает группа «Пикник»: музыканты не стали отменять тур по России после теракта в «Крокус Сити Холл». К масштабному концерту на площадке в «Экспо» усилили меры безопасности, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На входе зрители проходят рамки металлоискателей, также охрана тщательно проверяет сумки пришедших. На территории возле «Екатеринбург-Экспо» дежурит скорая помощь, ГИБДД, Росгвардия и полиция. 23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Погибли 145 человек, около 200 — пострадали. Фото: Екатерина Крылова Фото: Екатерина Крылова Фото: Екатерина Крылова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сегодня, 14 апреля, выступает группа «Пикник»: музыканты не стали отменять тур по России после теракта в «Крокус Сити Холл». К масштабному концерту на площадке в «Экспо» усилили меры безопасности, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На входе зрители проходят рамки металлоискателей, также охрана тщательно проверяет сумки пришедших. На территории возле «Екатеринбург-Экспо» дежурит скорая помощь, ГИБДД, Росгвардия и полиция. 23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Погибли 145 человек, около 200 — пострадали.