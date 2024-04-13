В Екатеринбурге сегодня, 14 апреля, выступает группа «Пикник»: музыканты не стали отменять тур по России после теракта в «Крокус Сити Холл». К масштабному концерту на площадке в «Экспо» усилили меры безопасности, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
На входе зрители проходят рамки металлоискателей, также охрана тщательно проверяет сумки пришедших. На территории возле «Екатеринбург-Экспо» дежурит скорая помощь, ГИБДД, Росгвардия и полиция.
23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Погибли 145 человек, около 200 — пострадали.
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