13 апреля 2024

Силовики съехались на концерт группы «Пикник» в Екатеринбурге. Фото

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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Екатеринбурге сегодня, 14 апреля, выступает группа «Пикник»: музыканты не стали отменять тур по России после теракта в «Крокус Сити Холл». К масштабному концерту на площадке в «Экспо» усилили меры безопасности, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

На входе зрители проходят рамки металлоискателей, также охрана тщательно проверяет сумки пришедших. На территории возле «Екатеринбург-Экспо» дежурит скорая помощь, ГИБДД, Росгвардия и полиция.

23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Погибли 145 человек, около 200 — пострадали.

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В Екатеринбурге сегодня, 14 апреля, выступает группа «Пикник»: музыканты не стали отменять тур по России после теракта в «Крокус Сити Холл». К масштабному концерту на площадке в «Экспо» усилили меры безопасности, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На входе зрители проходят рамки металлоискателей, также охрана тщательно проверяет сумки пришедших. На территории возле «Екатеринбург-Экспо» дежурит скорая помощь, ГИБДД, Росгвардия и полиция. 23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Погибли 145 человек, около 200 — пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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