В мире Ynet узнал о возможной атаке Израиля по ядерным объектам Ирана в ответ на ночной удар Ynet: Израиль рассматривает удар по ядерным объектам Ирана 14 апреля 2024 в 20:28 Размер текста - 17 + В Израиле рассматривают удары по ядерным объектам Ирана, пишет Ynet Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Израиль рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана в качестве ответа на атаку 14 апреля. Об этом написали на израильском портале Ynet. «Военный кабинет Израиля рассматривает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана в ответ на ночную атаку», — говорится на портале. Уточняется, что США при это отговаривают еврейское государство от ответных мер. Иран, Ливан и Сирия в ночь на 14 апреля ударили ракетами и беспилотниками по израильской территории. Иерусалим намеревался атаковать в ответ, однако президент США Джо Байден отговорил премьера еврейского государства Беньямина Нетаньяху от подобных действий. Также иранская сторона пообещала «обрушить ад» на Израиль за ответные действия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Израиль рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана в качестве ответа на атаку 14 апреля. Об этом написали на израильском портале Ynet. «Военный кабинет Израиля рассматривает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана в ответ на ночную атаку», — говорится на портале. Уточняется, что США при это отговаривают еврейское государство от ответных мер. Иран, Ливан и Сирия в ночь на 14 апреля ударили ракетами и беспилотниками по израильской территории. Иерусалим намеревался атаковать в ответ, однако президент США Джо Байден отговорил премьера еврейского государства Беньямина Нетаньяху от подобных действий. Также иранская сторона пообещала «обрушить ад» на Израиль за ответные действия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям