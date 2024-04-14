Ynet узнал о возможной атаке Израиля по ядерным объектам Ирана в ответ на ночной удар

Израиль рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана в качестве ответа на атаку 14 апреля. Об этом написали на израильском портале Ynet.
«Военный кабинет Израиля рассматривает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана в ответ на ночную атаку», — говорится на портале. Уточняется, что США при это отговаривают еврейское государство от ответных мер.
Иран, Ливан и Сирия в ночь на 14 апреля ударили ракетами и беспилотниками по израильской территории. Иерусалим намеревался атаковать в ответ, однако президент США Джо Байден отговорил премьера еврейского государства Беньямина Нетаньяху от подобных действий. Также иранская сторона пообещала «обрушить ад» на Израиль за ответные действия.
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Израиль рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана в качестве ответа на атаку 14 апреля. Об этом написали на израильском портале Ynet. «Военный кабинет Израиля рассматривает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана в ответ на ночную атаку», — говорится на портале. Уточняется, что США при это отговаривают еврейское государство от ответных мер. Иран, Ливан и Сирия в ночь на 14 апреля ударили ракетами и беспилотниками по израильской территории. Иерусалим намеревался атаковать в ответ, однако президент США Джо Байден отговорил премьера еврейского государства Беньямина Нетаньяху от подобных действий. Также иранская сторона пообещала «обрушить ад» на Израиль за ответные действия.