Чиновники уговаривают курганцев экстренно эвакуироваться из Челноково. Фото, видео

14 апреля 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

Курганские чиновники собрались в группу для эвакуации жителей Челноково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане в микрорайоне Челноково эвакуационные группы начали обход по домам. Группа состоит из чиновников, которые рассказывают жильцам о том, что нужно делать и где находятся пункты временного размещения граждан. О том, как проходит эвакуация, и какие трудности возникают в работе с курганцами корреспонденту URA.RU сообщила начальник эвакуационной группы. «Уже больше недели мы проходим по всем территориям, которые попадают в зону подтопления, оповещаем граждан. Подворовые обходы у нас заключаются в том, чтобы каждому из здесь проживающих донести информацию о том, что приближается вода, что они должны подготовиться к эвакуации. Объясняем, что с собой нужно брать вещи первой необходимости, документы, ценные вещи, позаботиться о близких и маломобильных гражданах», — рассказала URA.RU начальник группы Наталья Метелица. Отмечается, что ее подчиненные уже побывали в каждой из затопляемых зон по несколько раз. В их обязанности входит раздача листовок и пояснение того, как нужно эвакуироваться и что делать в случае наводнения. Метелица пояснила, что те, кто готов к эвакуации, уже подняли на высоту те вещи, которые не смогли вывезти. Много сообщений о маломобильных гражданах получают участники группы. На территории Курганской области начал усиливаться паводок. В селах у города проводят эвакуацию жителей. МЧС РФ направляет в регион дополнительную спецтехнику. Жители региона круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают Курган от наводнения. С хронологией произошедших событий можно ознакомиться в онлайн-трансляции, которую запустило URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в микрорайоне Челноково эвакуационные группы начали обход по домам. Группа состоит из чиновников, которые рассказывают жильцам о том, что нужно делать и где находятся пункты временного размещения граждан. О том, как проходит эвакуация, и какие трудности возникают в работе с курганцами корреспонденту URA.RU сообщила начальник эвакуационной группы. «Уже больше недели мы проходим по всем территориям, которые попадают в зону подтопления, оповещаем граждан. Подворовые обходы у нас заключаются в том, чтобы каждому из здесь проживающих донести информацию о том, что приближается вода, что они должны подготовиться к эвакуации. Объясняем, что с собой нужно брать вещи первой необходимости, документы, ценные вещи, позаботиться о близких и маломобильных гражданах», — рассказала URA.RU начальник группы Наталья Метелица. Отмечается, что ее подчиненные уже побывали в каждой из затопляемых зон по несколько раз. В их обязанности входит раздача листовок и пояснение того, как нужно эвакуироваться и что делать в случае наводнения. Метелица пояснила, что те, кто готов к эвакуации, уже подняли на высоту те вещи, которые не смогли вывезти. Много сообщений о маломобильных гражданах получают участники группы. На территории Курганской области начал усиливаться паводок. В селах у города проводят эвакуацию жителей. МЧС РФ направляет в регион дополнительную спецтехнику. Жители региона круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают Курган от наводнения. С хронологией произошедших событий можно ознакомиться в онлайн-трансляции, которую запустило URA.RU.