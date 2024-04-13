13 апреля 2024

В Екатеринбурге шесть человек напали с ножом на парня из-за лая его собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам пострадавшего, у одного из нападавших был нож (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в районе Автовокзала шесть человек с ножом напали на парня, потому что его собака начала лаять на прохожего. Об этом рассказал пострадавший.

«Возвращался домой. Во дворе на Белинского, 220/7 пес начал гавкать на прохожего, на что тот отреагировал агрессивно… Я просто ему сделал замечание… Слово за слово, и когда выбежал второй, он достал нож, притом немаленький, раскладной. Пытался порезать меня и собаку… В итоге шесть человек били», — передает E1.RU.

После драки у пострадавшего остались ссадины и синяк под глазом. Также он уточнил, что его собака миниатюрной породы.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге в районе Автовокзала шесть человек с ножом напали на парня, потому что его собака начала лаять на прохожего. Об этом рассказал пострадавший. «Возвращался домой. Во дворе на Белинского, 220/7 пес начал гавкать на прохожего, на что тот отреагировал агрессивно… Я просто ему сделал замечание… Слово за слово, и когда выбежал второй, он достал нож, притом немаленький, раскладной. Пытался порезать меня и собаку… В итоге шесть человек били», — передает E1.RU. После драки у пострадавшего остались ссадины и синяк под глазом. Также он уточнил, что его собака миниатюрной породы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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