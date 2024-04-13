В Екатеринбурге шесть человек напали с ножом на парня из-за лая его собаки

В Екатеринбурге в районе Автовокзала шесть человек с ножом напали на парня, потому что его собака начала лаять на прохожего. Об этом рассказал пострадавший.
«Возвращался домой. Во дворе на Белинского, 220/7 пес начал гавкать на прохожего, на что тот отреагировал агрессивно… Я просто ему сделал замечание… Слово за слово, и когда выбежал второй, он достал нож, притом немаленький, раскладной. Пытался порезать меня и собаку… В итоге шесть человек били», — передает E1.RU.
После драки у пострадавшего остались ссадины и синяк под глазом. Также он уточнил, что его собака миниатюрной породы.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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