В Екатеринбурге шесть человек напали с ножом на парня из-за лая его собаки

14 апреля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

По словам пострадавшего, у одного из нападавших был нож (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге в районе Автовокзала шесть человек с ножом напали на парня, потому что его собака начала лаять на прохожего. Об этом рассказал пострадавший. «Возвращался домой. Во дворе на Белинского, 220/7 пес начал гавкать на прохожего, на что тот отреагировал агрессивно… Я просто ему сделал замечание… Слово за слово, и когда выбежал второй, он достал нож, притом немаленький, раскладной. Пытался порезать меня и собаку… В итоге шесть человек били», — передает E1.RU. После драки у пострадавшего остались ссадины и синяк под глазом. Также он уточнил, что его собака миниатюрной породы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в районе Автовокзала шесть человек с ножом напали на парня, потому что его собака начала лаять на прохожего. Об этом рассказал пострадавший. «Возвращался домой. Во дворе на Белинского, 220/7 пес начал гавкать на прохожего, на что тот отреагировал агрессивно… Я просто ему сделал замечание… Слово за слово, и когда выбежал второй, он достал нож, притом немаленький, раскладной. Пытался порезать меня и собаку… В итоге шесть человек били», — передает E1.RU. После драки у пострадавшего остались ссадины и синяк под глазом. Также он уточнил, что его собака миниатюрной породы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.